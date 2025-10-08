На въпрос на „Струма“ след потопа в „Елените”! Басейнова дирекция: В 5 от 14-те общини в Пиринско има застрояване в речни корита

В 5 от 14-те общини в Пиринско има застрояване в речните корита, в които са изградени даже жилищни сгради. Това са общините Благоевград, Симитли, Петрич, Сандански и Гърмен, заяви за „Струма“ директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) Стоянка Манолева в отговор на репортерски въпроси. Те бяха провокирани от множество запитвания на читатели на фона на „изплувалите“ безобразни нарушения след „потопа“ с 4 жертви в курортното селище „Елените“, което се оказа построено върху река. По този повод отправихме следните въпроси към Басейнова дирекция – Благоевград, на които получихме бързи отговори:

– Има ли застрояване в речни корита на територията на Благоевградска област?

– При проверки на повърхностни водни обекти в Благоевградска област от БДЗБР са установени случаи на застрояване в крайбрежно заливаемите ивици на реки или дерета.

– В кои общини има установено такова застрояване и какъв е статутът на обектите – жилищни сгради или временни търговски обекти?

– В община Благоевград, община Симитли, община Петрич, община Сандански и община Гърмен е констатирано изграждане на жилищни сгради и стопански обекти, в границите на заливаемите ивици.

– Има ли установени незаконни строителни обекти и какви са предприетите мерки от страна на БДЗБР – Благоевград?

– За всички случаи са предприемани съответните действия по реда на Закона за водите и са сезирани съответни общински администрации и РДНСК. Информация за осъществената контролна дейност се публикува ежемесечно на сайта на БДЗБР, панел „Контролна дейност“, раздел “Регистри и отчети“.

Освен към БДЗБР отправихме въпроси и към община Благоевград относно броя и вида на обектите, които са построени в пресъхнали дерета и корита, както и информация за строителни книжа – одобрени ПУП-ове, строителни разрешения, разрешения за поставяне на временни търговски обекти, удостоверения за въвеждане в експлоатация. След получаване на отговорите, читателите на „Струма“ ще бъдат своевременно информирани.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА