На Голяма Богородица в Симитли! Храм „Рождество Пресвета Богородица“ в града се изпълни с молитви и светлина

Днес, на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица, стотици вярващи изпълниха храм „Рождество Пресвета Богородица“ в Симитли. Сърцата на миряните бяха обединени в молитва към Божията майка за закрила над всички нас и нашите близки.

Храмът се изпълни с тиха вяра и благоговение, а пламъкът на десетки свещички озаряваше Божия дом, напомняйки, че светлината на Христос винаги побеждава тъмнината. По време на сутрешната литургия, отслужена от отец Спас Веселински, молитвите се издигаха към небето с благодарност и надежда.

На службата присъства и кметът на община Симитли Апостол Апостолов, който се поздрави с жителите и гостите на града, споделяйки празничния дух и благопожелания за здраве и мир.

Успение Богородично е ден на дълбока вяра и смирение – ден, в който православните християни си припомнят, че Божията майка не престава да се моли за целия свят. И в Симитли този празник отново обедини хората около храма, напомняйки, че когато сме заедно в молитва, всяко изпитание е по-леко, а Божията благодат – по-близка до нас.





