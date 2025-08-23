На днешния празник не трябва да мързелуваме

На 23 август православната църква отбелязва второто честване на един от най-големите християнски празници – Успение Богородично. Осем дни след самия празник се извършва неговото отдание, което символизира повторното му почитане.

Смята се, че в нощта срещу този ден могат да започнат първите слани, а след тази дата е добре да се прибере реколтата от лен. Денят се счита за подходящ за сключване на брак и създаване на семейство, тъй като се вярва, че такива съюзи ще бъдат здрави и хармонични.

Не е желателно да се заемат пари или вещи, защото според поверието заедно с тях може да загубите късмета и вътрешното си спокойствие.

Също така, на този ден не се препоръчва да се правят сериозни промени, да се мързелува, да се планира бъдещето или да се започват нови проекти, тъй като това може да затрудни реализирането на намеренията ви. Не се позволява да се мете или бърше вкъщи.





