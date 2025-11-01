На емоционално парти колегите изпратиха в пенсия главния библиотекар на НЧ „Отец Паисий-1919” в Сандански Клара Шуманова

На една маса събра колегите си главният библиотекар на НЧ „Отец Паисий-1919” в Сандански Клара Шуманова, а поводът бе излизането й в заслужена пенсия след 38-годишен стаж, 26 от които като главен библиотекар.

Клара Шуманова получи табелата „Завеждащ библиотекар” от Соня Бояджиева Обща снимка с колегите

„В библиотеката постъпих на 10.06.1985 г. Бях назначена в детския отдел на мястото на Христина Лозанска, която месец след като започнах работа, излезе в пенсия. Въпреки че само един месец работихме заедно, тя ме въведе фактически в работата на детския отдел, от нея научих много неща както за спецификата на организацията в библиотеката, така и за работата с малките читатели, които изискват специални грижи и отношение. Малко по-късно се запознах с Мария Георгиева, с която работихме дълги години както в отдела за деца, така и в комплектуването и обработка на книжния фонд – от края на 1985 г. до ноември 2000 г. Пред очите ми пораснаха много от читателите, които сега са читатели на заемната за възрастни. В края на 1997 г. направихме рокада. Двете с Мария Георгиева отидохме в отдела за обработка и комплектуване на библиотечния фонд, а Иванка Вангелова и Йорданка Русакова заеха нашите места в детския отдел“, върна се във времето Клара Шуманова.

С прегръдка тя посрещна и настани гостите си в заведение в центъра на Сандански, а колективът на библиотеката я изненада със сантиментални подаръци, сред които табелка „Зав. библиотека“, картина със скандинавски мъх и надпис „Честито пенсиониране“. След като прочете посланията в подарената й картичка, Клара не сдържа сълзите си и емоционално изрази благодарностите си за жеста и уважението, което е получила от колегите.

ЛИДИЯ МАНЕВА