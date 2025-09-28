НА ЖИВО: България – Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол

Националният отбор на България за мъже се изправи срещу Италия във финала на тазгодишното Световно първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. Срещата можете да гледате НА ЖИВО ТУК .

Представителният тим спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно „лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

България е единственият непобеден отбор до момента в турнира. Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало родните национали разгромиха Чехия с крайното 3:1.

Действащите носители на трофея Италия имаха трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

Спорът за трофея на Световното е днес от 13:30 часа наше време, като специално за финалната битка има два големи екрана за феновете в столицата – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. В още шест български града – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Димитровград и Велико Търново, също има организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник – на закрито.

Коментари от България

Бившият волейболист Мартин Божилов смята, че националите са имали надежда за златото от самото начало на шампионата. „Важното е, че играха мач за мач и бяха изключително концентрирани, показаха много постоянна игра. Те са голям колектив. Резултатите са налице. Шансовете на финала са 50:50, треньорите са на много високо ниво и са водили много такива мачове“, каза той.

Как в Италия приемат финала

Някои медии наричат отбора ни сензация, а други – аутсайдер. Въпреки това пресата определя финала като неочакван. Повече италианци обаче дори не знаят, че днес се играе финал на Световното по волейбол.





