НА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ: Свалят управителя на сметосъбиращата фирма в Петрич заради криза с боклука

Временна комисия предлага незабавна смяна на Асен Опренов и избор на новшеф

Управителят на фирма „Енвиронман-Тео България“ ООД, която извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Петрич, Асен Опренов да бъде сменен заради лоши резултати и криза с боклука – това предлага временната комисия, която бе създадена с решение на ОбС – Петрич от 18 декември 2025 г., за да проучи текущото състояние на дружеството, в което общината е съдружник. Първото заседание е свикано от председателя на ОбС – Петрич Светла Данаилова на 13 януари, на което са присъствали общински съветници от всички партии и коалиции, както и началникът на отдел „Екология“ в общината Антоанета Ангелова. На заседанието, което е било закрито, е избран за председател на временната комисия Никола Попов и след дискусия е решено да бъде изискана справка от общината относно констатирани пропуски при събирането и транспортирането на битовите отпадъци.

Д. Бръчков Св. Данаилова А. Опренов



На 16 януари във второ закрито заседание е взето решение да се свика работна среща на 3 февруари с участието на комисията, представител на общината и управителя на дружеството Асен Опренов, на която да се обсъди изпълнението на договорните задължения и постъпилите сигнали и докладни от кметовете на населени места и жители на общината.

На третото заседание на 3 февруари управителят Опренов не се е явил въпреки официалната покана, която му била връчена. След проведена дискусия комисията стига до извода, че дружеството не се управлява ефективно поради отсъствие на управителя от ежедневна дейност. Има сериозни затруднения при изпълнение на новия график за сметосъбиране за 2026 г., като от общо 9 специализирани автомобила реално функионират 5, а останалите са в ремонт, без яснота за сроковете. Количествата отпадъци, предавани на депото, са неравномерни, което е индикатор за непостоянство и неефктивност на услугата. Установени са проблеми с начина на обслужване на контейнерите, включително оставянето им отворени, което води до допълнителни разходи за общината. Комуникацията с управителя Асен Опренов е затруднена, той не присъства на официални срещи лично и не упълномощава лице с управленски функции. На база тези констатации временната комисия счита, че проблемите не са инцидентни, а произтичат от системна липса на адекватно управление, контрол и ефективно разпределение на задачите от управителя към служителите на дружеството. Общината е съдружник в „Енвиронман-Тео България“ ООД, което е изпълнител по договор за обществена поръчка от 6 април 2023 г. за сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци в населените места, почистване на уличните кошчета, метене и миене на територии за обществено ползване на територията на община Петрич.

Временната комисия счита, че с оглед защита на обществения интерес трябва да се предприемат незабавни мерки. На първо място трябва да бъде избран нов управител на дружеството, като за целта следва да бъде свикано общо събрание. Комисията предлага на ОбС – Петрич да вземе решение, с което да упълномощи кмета Димитър Бръчков да отправи писмено искане до управителя на „Енвиронман-Тео България“ ООД за свикване на общо събрание на съдружниците с две точки в дневния ред: освобождаване от длъжност и отговорност на Асен Опренов, и избор на нов управител. В случай че той не свика общо събрание в двуседмичен срок, общинските съветници да упълномощат кмета Димитър Бръчков да го стори при същия дневен ред.

С оглед спешността на проблема е свикана извънредна сесия на ОбС – Петрич за 9 февруари. Общинските съветници ще гласуват доклада на временната комисия, както и още две точки, предложени от кмета Димитър Бръчков. Едната е за определяне на представител на община Петрич в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Югозападна болница“ на 16 февруари за избор на управител, а другата е даване на картбланш на община Петрич да кандидатства по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.” на ЕС с проектно предложение „Природосъобразни мерки за превенция и управление на риска от наводнения и защита на критична инфраструктура по поречието на река Луда Мара в обхвата на урбанизираната територия на гр. Петрич”.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА