НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС! Удължиха с 6 месеца договора на управителя на МБАЛ „Югозападна болница” д-р Ил. Тонев

Договорът на д-р Илия Тонев, управител на МБАЛ „Югозападна болница“ в Сандански, бе удължен вчера със срок до шест месеца на извънредната сесия на Общинския съвет в Сандански. Както „Струма” писа, договорът на д-р Тонев изтича на 19 септември и ако до тази дата не бъде избран временен управител, най-голямата болница на територията на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна ще остане на автопилот.

По време на заседанието на ОбС, открито от председателя Георги Батев, кметът на Сандански Ат. Стоянов подчерта пред местните законотворци, че идентични решения за удължаване на договора ще се гласуват на извънредни заседания на общинските съвети в Петрич, Струмяни и Кресна.

Съветникът Калин Терзийски попита защо проектопредложението от кмета за удължаване на договора е било безсрочно и да не се получи същата ситуация, както с избора на управител на екокомпостиращата инсталация, която близо десет години се ръководи от Костадин Станоев, без да е назначен конкурс.

Асен Гогов се поинтересува защо в залата не присъства д-р Ил. Тонев, но се оказа, че е в болничен.

Андрей Миладинов отправи въпрос кое налага извънредно заседание десет дни след проведеното редовно и защо тогава не е включена точката за удължаване на договора за управление на д-р Тонев. По думите му никъде не е обявен конкурс за управител.

Кметът Стоянов отговори, че публичната покана за провеждане на конкурс е обявена на 10 септември, съобразно Закона за публичните предприятия. „Няма как да оставим във вакуум управлението на болницата, след като на 19 септември изтича договорът на д-р Тонев, затова не е включена като точка в редовното заседание”, отговори Ат. Стоянов.

Кметът Ат. Стоянов и председателят на ОбС Г. Батев

На питане от Стоян Стоев докъде е стигнала процедурата по избор кметът каза, че очаква до два-три месеца да приключи.

„Защо се свиква извънредно заседание, съгласно договора след изтичането му може да се подпише нов срочен до три години, след като сме закъснели. Явно има нещо друго, което не е наред. А дали д-р Тонев иска или не иска да управлява болницата трябва ясно да ни бъде казано на нас, съветниците. Ние сме избрани от хората и на тях дължим отговор, ние взимаме решенията”, гневно заяви позицията си Ж. Иванов.

В негова подкрепа бе изказването и на съветника Явор Аргиров.

„Нас ни питат гражданите каква е причината да се забави конкурсът. Това означава, че има проблем”, каза Я. Аргиров и посочи, че при него е постъпила информация, че новият управител ще бъде от Петрич.

Кметът Стоянов бе категоричен, че няма фаворит за управител, според него д-р Тонев е достоен, за да продължи да ръководи болницата. След като точката бе предложена за гласуване, 24-мата съветници решиха д-р Ил. Тонев да продължи да е начело на болницата.

ЛИДИЯ МАНЕВА







