На извънредно заседание следващата седмица освобождават управителя на ВиК – Перник

Общо извънредно заседание на „ВиК“ ООД – Перник ще се състои следващата седмица, а повод за него е освобождаването на управителя инж. Борислав Иванов /сн. 1/. Затова общинските съветници на Земен упълномощиха Петър Петров да представи общината като съдружник по време на събранието.

В докладната, внесена от председателя на Общински съвет Ива Борисова, се упълномощава представител на администрацията да участва в насрочено извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Перник, което е насрочено за 28 август в сградата на дружеството в областния град. В дневния ред на заседанието на „Водоснабдяване и канализация“ е заложено възлагането и организирането на конкурс за избор на управител на пернишкото „ВиК“.

Като предмет на обсъждане на извънредното общо събрание ще бъде освобождаването на досегашния управител инж. Борислав Иванов, съобщи БТА.

Общинските съветници /сн. 2/ дадоха съгласие за включването на единствената детска градина на територията на Земен в списъка на средищните учебни заведения. В документа е заложено организирането на безплатен транспорт на децата от селата, които посещават детска градина „Детелина“.

сн.2

Приет бе и годишен план за социалните услуги за 2026 г. на територията на общината. В него се утвърждават досегашните услуги, като една от тях е с увеличен капацитет на асистенстска подкрепа – от 20 на 25 потребители. Ще продължи и програмата „Топъл обяд“ за нуждаещите се. Също така 11 потребители ще получават грижи по програмата за иновативни здравно-социални услуги в общината.

Антоанета Стефанова и Росен Стоилов са представители в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.





