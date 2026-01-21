На каква възраст мъжете са най-палави

Мъжката сексуалност не следва стереотипите, наложени от масовата култура. Това показват резултатите от мащабно научно изследване, проведено от учени от университета в Тарту, Естония, публикувано в авторитетното издание Scientific Reports, предава scientificreports.com.

Изследователският екип е анализирал данни за начина на живот, здравословното състояние и сексуалното желание на над 67 000 души на възраст между 20 и 84 години. Резултатите сочат, че при мъжете сексуалният апетит не достига своя връх в началото на 20-те години, както често се смята, а се засилва постепенно и достига пик между 30-ата и 40-ата година.

След този период либидото започва плавно да намалява, но не изчезва. Напротив – проучването установява, че много мъже на 60-годишна възраст поддържат нива на сексуална активност, сходни с тези на младежи в началото на 20-те им години. Ключов фактор за това се оказва наличието на стабилна и дългосрочна партньорска връзка, която е силно свързана с по-високо сексуално желание и активност.

Изненадващо за учените е, че тези резултати противоречат на чисто биологичните обяснения. Известно е, че нивата на тестостерон при мъжете започват да спадат още около 30-годишна възраст. Въпреки това сексуалният апетит остава висок, което подсказва, че социални, психологически и емоционални фактори играят съществена роля, отбелязват авторите на изследването.

При жените се наблюдава различна тенденция. Данните показват, че сексуалното желание е най-силно в ранната зряла възраст – между 20 и 30 години. След този период то постепенно намалява, като след 50-годишна възраст спадът става по-осезаем, съобщава още Scientific Reports.

„Особено показателно е, че през по-голямата част от зрелия живот общото сексуално желание на мъжете остава значително по-високо от това на жените“, пишат учените в анализа си.

Заключението на изследването е, че мъжката сексуалност е далеч по-сложна и многопластова, отколкото се смята, и не се определя единствено от възрастта или хормоналните нива.