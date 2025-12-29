На косъм от трагедия на прохода „Предела“: Дърво падна върху кола на семейство от Чехия

Дърво се стовари върху движещ се автомобил на семейство от Чехия, който е преминавал през прохода „Предела“.

За щастие няма пострадали, а семейството се е отървало само с уплаха и нанесени щети върху колата.

Началникът на пожарната в Разлог главен инспектор Костадин Добрев заяви, че във вчерашното денонощие е било реагирано общо на четири сигнала.

„Първият сигнал беше за паднало дърво върху движещ се автомобил. Младо чешко семейство, в което имаше и малко дете. На място колегите установиха, че по време на движение дърво пада върху автомобила. За щастие няма пострадали. Като единствено семейството се е отървало с уплаха от падането на дървото и нанесени материални щети.

Вторият сигнал, който получихме, е за паднало дърво върху къща за гости в центъра на село Баня, къщата е строена преди повече от 150 години. Там трябваше да действаме изключително бързо. С подемна техника отстранихме дървото и по този начин предотвратихме големи материални щети. Прибирайки се от Баня, с колегите получихме сигнал за паднала ламарина в центъра на Разлог от жилищна сграда.

Последният сигнал беше най-сложен. Две дървета наклонени върху къщи за гости, новизграждащи се. Там трябваше с подемник и със специализирана горска техника да остраним тези две дървета и по този начин спряхме големи материални щети“, обясни той.

Силният вятър е отнесъл и покрив на храм в санданското село Ласкарево, който е бил ремонтиран само преди няколко месеца. Няма пострадали хора.