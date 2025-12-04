На кръгла маса в ЮЗУ обсъдиха нови модели за обучението в областта на здравните грижи

Практики в надграждането на практическото обучение в специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ бяха обсъдени на кръгла маса в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Форумът, организиран съвместно с Медицински университет – София, обедини преподаватели, специалисти от практиката и представители на професионални организации, които обсъдиха перспективите пред студентите от направление 7.5. „Здравни грижи“.

Събитието беше открито от ректора на Югозападния университет проф. д-р Николай Марин, който подчерта необходимостта от тясно сътрудничество между образователните институции, практиката и професионалната общност в подготовката на бъдещите медицински специалисти, като акцентира върху ролята на модерните технологии и значението на силната връзка между теория и клинична практика.

Моменти от кръглата маса с участието на преподаватели, специалисти от практиката и представители на професионални организации (сн.1,2)

В хода на научната програма бяха представени доклади от водещи учени и практици. Проф. д-р Росица Дойновска, ръководител на катедра „Здравни грижи“ към Югозападния университет, обърна внимание на иновациите в практическата подготовка на студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Доц. д-р Камелия Богданова разгледа значението на клиничната практика като основа за изграждане на професионални умения. Фокус върху съвременни модели за интегриране на симулационното обучение поставиха проф. д-р Йоаннис Папатанасиу и проф. д-р Христо Бозов, а доц. д-р Димитър Колев акцентира върху потенциала на дигиталната трансформация в обучението по здравни грижи. Доц. д-р Росен Калпачки анализира ролята на медицинските специалисти при лечението на пациенти с мозъчен инсулт. Зам. деканът на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт доц. д-р Екатерина Митова, която бе и модератор на кръглата маса, насочи вниманието към институционалното партньорство като ключов елемент от иновативния подход в подготовката на здравните кадри.

В заключителната дискусия участниците се обединиха около разбирането, че качественото практическо обучение е фундаментът за подготовката на компетентни специалисти, готови да отговорят на потребностите на съвременната здравна система.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА