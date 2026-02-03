На Областен координационен съвет в Кюстендил отчетоха: По Механизма на обхващане и задържане в образователната система са извършени 471 посещения на адреси, 343 деца и ученици не са открити

471 физически посещения на адреси са извършили екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и учени в задължителна предучилищна област. Това стана ясно по време на заседание на Областния координационен съвет, свикан от губернатора на Кюстендил инж. Методи Чимев.

Началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева предостави подробна информация за екипите, които работят на терен. Те са 16 на брой, като най-големият екип обхваща кв. „Изток” в града.

„Полагат се много усилия от страна на екипите, но не винаги това се увенчава с успех”, коментира Стойчева.

Общо 471 са извършените физически посещения на адрес от екипите. 343 деца и ученици са неоткрити. Записани за първи път в образователна система след извършен обхват са 3 деца, а 2-ма ученици са записани повторно след отпадането.

„Медиаторите по проекта подпомагат максимално дейностите по включване на незаписани и отпаднали деца”, изтъкнаха от РУО. Също така бе констатирано, че се увеличава броят на завърналите се от чужбина ученици. Нараства процентът на 4-годишните, тоест в задължителна предучилищна възраст, които не са записани в детски градини. Сред основните причини за това са, че родителите не желаят да ги записват, както и не желаят да ги ваксинират.

Моменти от заседанието на Областния координационен съвет, свикан от губернатора на Кюстендил инж. М. Чимев



Съобщено бе и че паралелно с механизма се изпълнява и проект „Образование без граници”, чрез който също се подпомага дейността на институциите по обхвата и връщането на деца обратно в училище. „Медиаторите по проекта подпомагат максимално дейностите по включване на незаписани и отпаднали деца”, казаха от РУО.

Областният управител призова да не спират да се полагат усилия за връщането на всяко едно дете в училище.

„Всеки ученик, когото успеем да върнем обратно в системата и да го задържим в клас, е резултат”, категоричен бе инж. Чимев. По думите му случаите са различни и е важно да се постави акцент върху индивидуалната работа към всяко семейство и всяко дете.

По време на срещата представителите на институциите обсъдиха и темата с броя на ваксинираните деца. От Регионалната здравна инспекция посочиха, че 97,53% са ваксинираните деца за хепатит Б и туберкулоза. Това са първите две задължителни ваксини. До края на февруари ще има по-конкретни данни за обхвата на ваксинираните деца. Притеснителното е, че последните години се наблюдава тенденция родителите да отказват ваксиниране на децата си.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА