На обсъжданията в комисиите на ОбС: Шефът на дирекция „Местни данъци и такси“ Иво Николов прогнозира: От 1 януари намаление на такса смет за живеещите в центъра на Благоевград и увеличение за хората в периферните квартали

Регистрирани наематели или македонци с български паспорт може рязко да вдигнат налога на собствениците, ако пропуснат да подадат декларация за броя на обитателите му

Намаление на размера на такса смет за живеещите в идеален център и увеличение за жителите на кварталите в периферията прогнозира пред общинските съветници от няколко комисии шефът на дирекция „Местни данъци и такси“ в община Благоевград Иво Николов. Темата се обсъжда във всички комисии на местния парламент от началото на седмицата във връзка с предстоящата на 29 август сесия и предложение на кмета Методи Байкушев от 1 януари 2026 г. такса битови отпадъци да се изчислява на брой ползатели, вместо както е в момента – на база на данъчната оценка на имота. В тази връзка градоначалникът предлага още ОбС да одобри от 1 октомври до 30 декември гражданите с декларация да заявяват броя на ползвателите на имотите си, считано към 30 септември 2025 г.

Най-често задаваният въпрос от съветници по време на дискусиите бе ще се увеличи ли такса смет за благоевградчани от 1януари 2026 г. и неизменният отговор на Иво Николов бе: „За някои – да, за някои – не“. Единствено членовете на комисията по икономика нямаха нито едно питане по темата и подкрепиха без дискусия предложението на кмета. Председателят на комисията по социална политика Христо Михалков постави въпроса за възможността системата да се манипулира с регистриани в друго населено място, но живеещи в Благоевград лица или обратното. „Сблъскваме се постоянно с такъв проблем при отпускане на помощи по наредбата за новородени заради студенти, регистрирани по настоящ адрес в София например, но реално живеещи тук“, обясни той.

На заседанието на комисията по образование пък Антония Сивикова попита достатъчни ли са 3 месеца всички хора да подадат декларации и как ще се мотивират гражданите в толкова кратък срок да го направят.

„Разчитаме основно на публичните данни, декларациите от хората ще ни помогнат за сравнение и ще са важни в специфични случаи“, отговори директорът на дирекция „Местни данъци и факти. Той даде пример с отдаден под наем апартамент, в който през годините са били регистрирани 10-20 лица, пропуснали да променят впоследствие адреса си. Ако собственикът не подаде декларация, в която да посочи броя на ползвателите на имота, той ще бъде таксуван за всички, регистрирани на адреса.

Д. Урдев

Ето какво обясни Иво Николов пред съветнниците от различните комисии по темата:

„Промените са продиктувани от промените в Закона за местните данъци и такси, в който от 1 януари 2026 г. отпада основата за определяне на такса битови отпадъци да е данъчната оценка или отчетна стойност. Министерски съвет трябваше да подготви публичните регистри, до които общините да имат достъп и да се подготвят, но това до момента не е направено. Анкета на Министерство на финансите показа, че 95% от общините не са готови с новите данъчни основи за въвеждане на принципа “замърсителят плаща“ и нищо чудно да има ново отлагане на въвеждането му. Не е нормално всяка община в страната да прави своя наредба и да няма единна система. В България няма практически опит, а настоящите норми за изчисление на такса битови отпадъци са още от социализма.

Считаме, че декларацията за брой ползватели ще ни е от полза в случаите, в които администрацията не може да събере служебно информация, за да сравним данните. На физическите лица такса смет ще се събира по настоящ адрес, на предприятията – по брой наети лица, на заведенията – по брой места за консумация, на хотелите – по брой легла, на учебни и детски заведения по брой деца, ученици и студенти. Декларациите ще са важни например в случаите с регистрирани лица с двойно гражданство, най-често македонски граждани. Собственикът на имота ще бъде таксуван толкова пъти, колкото са регистрираните на адреса лица. В тези случаи е задължително подаването на декларация за брой ползватели. Начинът на определяне на такса битови отпадъци подробно ще се уточни с новата наредба. Размерът на таксата зависи от разходите по план-сметката, която в момента е около 16 млн лв. Три са основните елементи в нея – разходи за събиране и транспорт на битовите отпадъци, за третирането им и за поддържане на чистотата в площите за обществено ползване. Разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци например са към 5 млн. лв., те се разделят на броя ползватели и се получава задължението на едно лице за тази услуга. По същия начин се изчислява разходът на едно лице за третиране на битовите отпадъци. По- различното е в частта с териториите за обществено ползване, ще предложим таксуването да е на 1 кв.м застроена и незастроена площ, като тя ще се раздели на разходите за поддържането й. В момента излиза към 19-20 стотинки такса смет за поддръжка на териториите за обществено ползване. Това всъщност предстои да се обсъжда и има много варианти за таксуване. Може например да се мисли за въвеждане на коефициент, защото едно наето лице, един ученик или студент не може да се сравнява с ползвател на имот, който 365 дни в годината генерира отпадъци като физическо лице, няма да е справедливо предприятията да се облагат колкото гражданите. Въпреки че в качеството на работещи и ползватели на имот те са едни и същи лица, по смисъла на закона те са ползватели. Има например хипотеза в един ресторант да има един път облагане на работника в кухнята по трудови отношения и втори път да се облагат местата за консумация. Като клиент си плащате таксата и собственикът трябва да я внесе в бюджета.

Другите варианти в закона за определяне на модела на таксуване , освен на база ползвател, са на брой торби и чрез деклариране на съдове за измерено количество отпадъци, което, ако се приложи, изисква много големи инвестиции и разходи. Затова считаме, че трябва да изберем подхода с възможно най-малки рискове и инвестиции“, обобщи Иво Николов.

На заседанието на комисията по образование съветникът Димитър Урдев заяви разочарованието си от липсата на нов подход към начина на определяне на такса смет в община Благоевград.

„С оглед на заявките от началото на мандата, че се мисли за промяна, избраният подход показва, че администрацията на общината няма идеи за реформа и това, което ни се предлага, според мен, няма да е по- справедливо, защото няма да реши големите въпроси. А те са, че в момента 100 % от генерирания отпадък се депонира в депото и предварителното третиране практически не работи като система, няма реално работещо разделно събиране и анаеробната инсталация – някой може ли да каже дали работи, въпреки че от 2-3 месеца има избран оператор, но нищо повече! С тези темпове съвсем скоро депото ще изчерпа своя капацитет, а ние ударно усвояваме всички такси, които събираме в РИОСВ, и няма да имаме ресурс за изграждане на 2-ра клетка. Докъде стигнаха нещата с разкриване на депо за строителни отпадъци, толкова важно и нужно на Благоевград?! От 1,5 година ни се казва , че аха-аха сега ще се случи, но нищо не се случва. Какви са намеренията на общинската администрация за промяна на модела на сметосъбиране, това е големият въпрос, защото, като говорим за чисто, не можем да говорим само за такса смет, а и за начина на предоставяне на услугата“, заключи Урдев.

В отговор Иво Николов даде пример, че сега един човек, живеещ в 1-ва зона в идеален център, плаща около 200 лв. такса смет, а в крайните квартали 5-има ползватели плащат 30 лв., и в този смисъл новият подход ще е по- справедлив от настоящия, а това все пак е стъпка в посока на въвеждане на принципа „замърсителяат плаща“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





