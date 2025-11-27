На официална церемония наградха отличените в конкурса за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“

Зам.-кметът Станислав Кимчев и представителят на Посолството на Италия – подполковник Джузепе Меркатали връчиха на официална церемония в залата на Камерна опера и НЧ „Н. Вапцаров – 1866“ наградите на отличените в конкурса за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж“.

Церемонията бе открита от зам.-кмета Станислав Кимчев, който приветства магистратите и полицаите и ги поздрави за високия им принос в борбата с организираната престъпност.

В рамките на събитието бяха отличени десетки представители на съдебната власт и органите на реда за техния професионализъм и активна роля в противодействието на организираната престъпност.

Конкурсът е учреден през 2009 г. от Община Благоевград, по идея на Общински съвет по наркотични вещества, със съдействието на Посолството на Република Италия в България в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе и подкрепен от проф. Мария Фалконе и фондация „Джовани Фалконе“.