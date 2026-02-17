80 г. след построяването тържествено откриха реновираната сграда на благоевградското 2 ОУ

80 години след построяването тържествено бе открита реновирата сграда на благоевградското 2 ОУ. Припомняме, че през месец октомври 2024 г. започнаха мащабни дейности по цялостния ремонт на училището и изграждането на две пристройки с шест нови класни стаи, кетъринг зала, физкултурен салон, библиотека, фотоволтаична инсталация, нова дограма, цялостна подмяна на отоплителна система… на обща стойност 4 382 793,45 лв.

Срокът за изпълнение бе до месец май т.г., но с ускорени темпове дейностите приключиха по-рано и с началото на втория учебен срок – 3 февруари, учениците и учителите влязоха в обновената сграда на училището. Днес се състоя и тържественото откриване в присъствието на областния управител Георги Динев, началника на РУО Ивайло Златанов, кмета Методи Байкушев и ресорния зам. кмет Боряна Шалявска, архитекта, проектанта, строителя, а също и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Церемонията започна с българския и европейския химн, рецитал на стихотворението „Аз съм българче“ и освет, отслужен от отец Петър Стефанов.

„Днешният ден е символ на ново начало. Второ основно училище повече от 119 години пише историята на знанието и на българската духовност. Тази сграда започва да се строи през 1942 г. и като учебно заведение се ползва от 1946 г. Тук, мили деца, учите вие, учили са вашите майки, бащи, техните родители. Благодарение на усилията на всички, които вярваха в проекта за модернизацията и го подкрепяха, днес може да се гордеем с обновеното училище, което не само съчетава традициите, но и създава условия за иновативни методи на преподаване и развитие на съвременно образование. Изградените нови помещения и класни стаи ще предоставят на учениците уют и комфорт, възможности да развиват своите таланти, да придобиват нови знания и компетентности. Добавените пространства в СТЕМ центъра ще отворят нови врати за иновации и изследвания, които да подготвят младите хора за успех в динамичния свят на технологии. Днес, независимо от мрачното време, е един светъл и дългоочакван ден за всички ученици, учители, служители и родители на 2 ОУ „Димитър Благоев“, каза директорът Милена Ковачева.

Кметът М. Байкушев изтъкна, че важните хора са тези, които всеки ден коват бъдещето на България, а то се строи в училище.

„И всички тук, които бяхме обявени като важни, официални лица, сме всъщност едни временни служители на обществото. Нашата задача е доколкото можем да не пречим за това обществото само да изгради своето бъдеще. И на второ място – да управляме процесите така, че да се случват. Искам да ви благодаря за търпението, което проявихте, защото година и половина не можехте да бъдете в собственото училище. Трябваше да се разкарвате на много места в града, което прични на всички вас огромно неудобство. Разбираме всичко това, което се случи, и молим за прошка. Вярвам, че имаше смисъл и влизайки в сградата, онези от вас, които не са я виждали, ще разберат, че си е струвало чакането и търпението“, посочи кметът на Благоевград и говори за солидарността, единството на Европа, общото европейско икономическо бъдеще, свързано със споделянето на ресурси, ценности, демокрацията…

Присъстващите поздрави и Иванка Чобанова, след което под звуците на „Върви, народ възродени“ бе срязана летичката. В потвърждение на девиза „Като Второ няма втори“ последва и обиколка на училищната сграда.

Още с влизането гостите, сред които имаше и множество родители и директори на училища, бяха посрещнати с танцова хореография на шопско хоро, поднесена от ученици. На втория етаж също имаше изненада – от вокалната група на 2 ОУ изпълниха на живо училищния химн „Благодарим ти, училище Второ“, а в специални кътове бяха представени прекрасни творби, изработени в ателието по керамика, в което има и пещ за печене. С интерес обновените и създадени нови пространства и кабинети разгледа и бившият дългогогодишен директор на училището Христо Манчев, който с усмивка сподели, че в съзнанието си е „запечатал“ всеки ъгъл и кривина на сграда и сега му е интересно да види какво е направено.

Моменти от церемонията и рязането на лентата в присъствието на официалните гости, родители, ученици и учители /сн. 1, 2, 3, 4/

М. Ковачева лисна менчето с вода

Ученици изпълниха химна на 2 ОУ и представиха своя хореография /сн 6, 7/

След реновираната сграда бе открит и новият център по природни науки, където бяха направени редица демонстрации /сн. 8, 9/



„Браво! Станало е много хубаво“, констатира Хр. Манчев.

След обновената сграда бе открит и новият Център по природни науки, изследвания и иновации. Досега съществуващият СТЕМ център с практическа, виртуална лаборатории и Makerspace е надграден с лаборатория за зелени технологии и за изкуствен интелект. Особено впечатляващи бяха и направените демонстрации. Сред новите придобивки на 2 ОУ са два дрона, единият от които е специализиран за изследване на пещери. Наред с компютрите, които са от най-ново поколение, и образите се виждат като холограми, без да се използват очила за виртуална реалност, последна дума на техниката са и 3D принтерите, използващи влакна от смола и на основата на царевично нишесте.

По време на словото си директорът М. Ковачева призова учениците да опазват и да се грижат за своите класни стаи, новите придобивки да се съхранят за по-дълго време, а всички заедно да проявят отговорност и възпитание.

Пожеланията към всички от 2 ОУ бяха за здраве, много удовлетвореност и бъдещи успехи.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА