„На патерици” известната благоевградска математичка Д. Жекова събра приятели за В-day парти

“На патерици“ известната благоевградска математичка Даниела Жекова събра приятели и почерпи за рождения си ден. Полет на единия й син до Ирландия навръх рождения й ден отложи замисленото парти с няколко дни, но не отмени традицията, създадена между група действащи и пенсионирани като нея учители да отбелязват заедно хубавите поводи в живота си.

Красива брошка, много цветя и картичка с трогателни пожелания, подплатена с ваучер, за да избере сама подаръка си, й поднесе директорката на детска градина „Здравец“ Емилия Цекова от името на групата „бачиновки“, както сами са се нарекли заради редовните си уикенд матинета в парк „Бачиново”. Тостовете цяла вечер бяха в чест на рожденичката с пожелания за здраве, благодат и дълголетие.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






