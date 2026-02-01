На прага на служебно правителство: Партиите с коментари преди консултациите при президента

Не спират коментарите за възможните кандидати за служебен премиер и заявките на политиците за участие в следващия парламент. След като станаха ясни петте имена на потенциалните служебни премиери, сега политическите сили са в очакване на консултациите при президента. Партиите все още са лаконични в коментарите си по отношение и на конституционната процедура, но са на едно мнение, че организацията на честни избори няма да е единственото предизвикателство пред новото служебно правителство.

Според вицепремиера в оставка Томислав Дончев служебното правителство, освен ако не се занимава с политически репресии, е неутрално към изборния процес, а фокусирането преди избори върху изборната технология води до недоверие.

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков припомни, че от формацията са казали още на консултациите при Румен Радев – нямат предпочитана дата за вота.



Петър Петров от „Възраждане“ посочи: „От два месеца говорим, че най-приемлив сред премиерите е Андрей Гюров. Всяко различно назначение би означавало договорка със статуквото“.

На свой ред Кристиан Вигенин от БСП смята, че макар и служебен, този кабинет може да мине през големи предизвикателства. „Не трябва да има случайности. Не всички от тези петима, съгласили се да бъдат служебен премиер, имат необходимата политическа подготовка“, предупреди той.

Междувременно президентът Илияна Йотова обяви, че във вторник започва консултации с парламентарните групи./Нова