На първия ловен излет! Дружинките в Калиманци и Брезница отстреляха 10 диви свине

Първата ловна статистика за отстреляни диви свине по време на първия ловен излет за сезона определи и най-добрите в целия Югозапад – дружинките в Калиманци към ЛРС-Сандански и тази в село Брезница към ЛРС-Гоце Делчев с отстреляни по пет диви свине.

На много места заедно с диви прасета са вдигнати и видени мечки, чиято популация тревожно и неудържимо нараства.

За втора поредна година двете съседни ловни дружинки в Крупник и Горна Брезница откриват сезона съвместно с обща гонка. Те ловуват в най-северния дял на Малешевска планина. Това, че са от различни сдружения – Благоевград и Кресна, не им пречи да установят приятелски взаимоотношения, което е белег на стойностна ловна култура. След излета, в който нямаше слука и никой не съжаляваше за това, те се събраха заедно в заведение край село Брезница на ловен курбан, който беше осветен от двама свещеници и отслужен за здравето на ловците и техните семейства.

Почти навсякъде дивечовите запаси от дива свиня в Югозапада макар и бавно, но сигурно нарастват.

Предишните два сезона бяха почти на границата на отчаянието особено за сдруженията по долината на река Струма и ловните полета около Рила и Пирин.

Другата констатация е, че ловците все още нямат настройката да вземат най-правилните решения при организацията на гонките. Навсякъде първите сутрешни инструктажи по сведение на отговорниците на лова са били за особеното внимание при боравенето с ловното оръжие, без прошка за хищниците и пропускане на свинете майки при възможност за разпознаване.

Седемдесет процента от ловната площ на дружинката в село Плоски към Санданското сдружение това лято беше опустошена от големия пожар в Пирин.

Председателят Любен Тренков сподели, че въпреки огромните щети в ловните площи ловците са полагали извънредни грижи за подхранване и спокойствие за дивеча след пожара, за да се завърне в познатите райони. На първия ловен излет вдигат глиган, който успява да се измъкне от капана на пусиите, но това ни най-малко не разочарова ловците.

На другарската трапеза след гонката цареше настроение, много пожелания и оптимизъм

Техният оптимизъм е преобладаващ пред вид факта, че в дружинката имат най-опитните кучета в района. Наскоро на ловния събор в Сандански четирима от техните ловци бяха наградени с грамоти и плакети за участието им при потушаването на пожара.slrb.bg