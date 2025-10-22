На първо четене: НС прие закон, с който се въвежда „такса водомер“

Парламентът прие на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. „такса водомер“ чрез нов модел за ценообразуване. „За“ гласуваха 118 депутати, 74 – „против“ и 6 – „въздържал се“.

Моделът ще включва не само потребеното количество, но и достъпа до услугата.

Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области. Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.

Дебатите продължиха близо три часа и противопоставиха опозиция и управляващи. Законът беше подкрепен от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, БСП, ИТН, един независим депутат и един от МЕЧ.

В момента цената на водата се определя на база потребено количество. Новият закон предвижда тя да се състои от два компонента – цена за достъп, която се плаща независимо от потреблението, и цена на база на използваните кубически метра вода.

Според опозицията това ще доведе до повишаване на разходите за българските граждани.

Мартин Димитров от ПП-ДБ влезе в спор с регионалния министър Иван Иванов.

„Ако някой има селска къща, може да я посещава веднъж годишно или да не я посещава, а да плаща цяла година такса“, отбеляза Димитров.

Иванов репликира:

„Ако имате, колеги, селски къщи, моля, същите забележки да бъдат отправени към вашето енергоразпределително дружество, защото в момента и да не ползвате ток, пак плащате същите такси“.

От опозицията се обявиха и срещу идеята, заложена в закона, за окрупняване, според която един ВиК оператор и една ВиК асоциация ще предоставят услугата за всяка от 28-те административни области.

При консолидацията общинските ВиК активи ще се предоставят за управление от съответната асоциация.

Аргументите против:

Йордан Иванов от ПП-ДБ:

„Всяко правителство от 2000 г. насам има фетиш към това да отнема правомощия на кметове“.

Петър Петров от „Възраждане“:

„Целта е единствено да се усвояват от фирмите – изпълнителки на некачествени ремонти, свързани с управляващите фирми, едни стотици милиони левове“.

Регионалният министър Иван Иванов отговори така:

„Жителите на една консолидирана територия ще получават услуга с еднакво качество, за която ще плащат еднаква цена, формирана на принципа на солидарността, който се въвежда по аналогия с принципа на солидарност при изплащането на пенсии в НОИ“.