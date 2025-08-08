На път: Защо детето повръща

Децата обичат да пътуват с родителите си, но някои трудно понасят пътуването с кола, самолет, лодка

„Синът ми е „идеалното“ дете. Яде всичко, обича да ходи на детска градина, заспива бързо, боледува само два пъти в годината. Но щом се качим в колата, още на десетата минута цялата храна от стомаха му отива на седалката!“, шегува се майка.

Много деца имат този проблем, който обикновено се проявява около 3-4-ата година.

Експертите не могат да отговорят на въпроса тава не се случва с бебето, но щом хлапето стигне 3 годинки, започва да повръща на път. След това, с напредване на възрастта, неприятните епизоди забележимо намаляват.

За щастие има много различни средства за борба с „болестта на движението“ и особено за предотвратяването й. Трябва да ги опитате в следните редове, съветват експерти на Parents.ru.

Преди тръгване

– Детето трябва да е отпочинало, защото умората може да предизвика неразположение.

– Не бива да го оставяте гладно. Пътуването на празен стомах не спасява от позиви за повръщане, напротив.

– Топлината засилва гаденето и позивите за повръщане. Така че през лятото си струва да планирате тръгването рано сутрин или вечер, когато навън е по-хладно. А през другите сезони – поддържайте хладно в купето.

– Желателно е да пътувате, докато детето спи. Неразположението никога не се появява по време на сън.

– Консултирайте се с вашия педиатър. Ако хомеопатията не помага, той ще му предпише някакво лекарство.

– Пътуването във влак не разболява нито малки, нито възрастни: движението по релсов път е стабилно.

Защо се явява проблемът

Кинетозата може да настъпи, когато една част от равновесния анализатор (вътрешно ухо, очите, сетивни нерви) усеща, че тялото се движи, а очите не „виждат“ движението.

Най-често става дума за сензорно несъответствие, което обърква мозъка, който, от една страна, приема образите на движещия се пейзаж, а от друга „вижда“ близките обекти и хора да стоят неподвижни.

По време на път

– Спирайте за почивка на всеки два часа: разходете на чист въздух детето. Това е полезно не само за него, но и за шофьора.

– Шофирайте спокойно, като избягвате резки движения, спиране и внезапно ускоряване, рязко влизане в завоите. Поддържайте постоянна скорост. Тогава чувствителният орган за равновесие на детето ще се адаптира към движението.

– Забавлявайте хлапето по време на път: не бива да го оставяте да чете или да гледа в екран, но можете да играете гатанки, на думи, да търсите рими и т.н. Не е известно защо, но като отвличаме вниманието му, ние намаляваме риска от неразположение.

– Не пушете в колата, дори прозорецът да е отворен. Миризмата на тютюн причинява гадене. По същата причина не носете храни със силна миризма в чантата. Например, ако сте приготвили сандвич с твърдо сварени яйца, е по-добре е да спрете и да си направите пикник, отколкото да го предлагате на детето в колата.

По необходимост

При първите симптоми (говорим не само за гадене, но и за отделяне на големи количества слюнка), насочете вниманието на детето към предмети в далечината. Опитът да гледа далече напред, към линията на хоризонта, успокоява.

Ако този трик не работи и детето все още не се чувства добре, спрете и направете почивка. Неразположението ще премине веднага, щом краката му стъпят на твърда земя.





