На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

Днес, 29 октомври, е Световния ден за борба с инсулта. Лекарите призовават, ако забележим симптоми, незабавно да потърсим медицинска помощ.

Как да разпознаем инсулта?

Алгоритъмът за ранно разпознаване на симптомите носи името FAST (от англ. „бързо“) и включва четири лесни стъпки:

Face (лице): помолете човека да се усмихне – ако едната страна „увисва“, това е предупреждение.

Arm (ръце): накарайте го да вдигне двете си ръце – ако едната пада или не може да се задържи, потърсете помощ.

Speech (говор): кажете му да повтори изречение – завален, объркан или затруднен говор е тревожен знак.

Time (време): не губете време – обадете се незабавно на тел. 112. Първият час след инцидента е „златен“.

Инвестиции в съвременно лечение

Министерството на здравеопазването реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост инвестиция на стойност над 220 млн. лв., насочена към ранната диагностика и модерното лечение на мозъчно-съдовите заболявания.

Проектът предвижда създаването на шест високотехнологични центъра за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение в София, Пловдив, Варна и Плевен, както и осигуряване на модерна апаратура за още 17 областни болници. Водещите центрове ще бъдат и обучителна база за медицински специалисти, които ще усвояват най-съвременните методи на лечение.

Заедно срещу инсулта

Медиците и институциите подчертават, че информираността, бързата реакция и достъпът до лечение са ключови за намаляване на последствията от инсулта.

„Всеки може да помогне – като разпознае симптомите и реагира навреме“, напомнят от Министерството на здравеопазването.