На сесия продължила 13 минути съветниците в Разлог одобриха краткосрочен общински дълг за 1,37 млн. лв.

Разлог пое краткосрочен общински дълг, за да може да извърши окончателно плащане на разходите си по проект на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Кредитът ще е за 1 372 257.14 лв. и ще бъде отпуснат от централния бюджет със срок на погасяване „при получаване на окончателното плащане по Договор № BG06RDNP001-7.019-0037-C01 от 02.08.2023 г. за безвъзмездна финансова помощ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища BLG 1194 гр. Разлог – с. Бачево и участък от BLG 1192 с. Баня – с. Добърско“, сключен между община Разлог и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Погасителният план включва еднократно плащане с 0% лихва и без дължими такси.

Днес кредитът бе одобрен с гласовете на 18 от 21 съветници в абсолютно безпрецедентна за ОбС – Разлог сесия – без нито едно изказване, без нито една пауза за цигари и с обща продължителност на заседанието от 13 минути.

Извън кредита съветниците приеха все така с пълно единодушие общинското дружество „Благоустройство и чистота – Разлог“ да си купи мултилифт. На кратката сесия, включваща само 5 точки, бяха одобрени и предложения на кмета Красимир Герчев за отпускане на 2 помощи от по 1000 лв. на Боряна Галчина и Живко Костов, нуждаещи се от средствата за лечение.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





