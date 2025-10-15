НА СРЕЩА СЪС СТРУКТУРАТА НА ГЕРБ! Депутатът Георги Георгиев: Сандански не може да става Пазарджик

Сандански не може да става Пазарджик. Червената ни лампа светна през февруари тази година – рекордно ниски 2838 гласа, петима съветници, които могат да станат четирима при евентуално касиране на изборите”, заяви на среща със структурата на ГЕРБ в Сандански депутатът Георги Георгиев.

„ГЕРБ сме държавници. Докато се борим за стабилност и стоим в Народното събрание да гласуваме закони – коалиционните партньори пътуват, ходят на мачове… Нито те, нито Радев, нито Асен Василев с популистките бюджети трупат негативи.

Трябва ли ГЕРБ да носи отговорност за такива неща? Да търпим в името на България или да ходим на избори?

Лидерът г-н Борисов даде дума, че няма да счупи пръв правителството.

ГЕРБ не се оправдава – работим и даваме резултати. Но в Пазарджик резултатът е, че сме шести. А в Сандански гласовете са наполовина спрямо опозицията. Кога ВМРО са имали десет общински съветници? Градът се разпада – всеки ден има аварии, хората са без вода. Как имат десет съветници? Време е някои неща да се променят”, категоричен е народният представител.