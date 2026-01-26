НА СТАРТА НА КАМПАНИЯТА ЗА 2026/27 Г.! Таксата за кандидатстване и явяване на конкурсните изпити в ЮЗУ остава 30 лв.

Академичният съвет утвърди заявка за прием на 2014 бакалаври и магистри по държавна поръчка, както и 97 докторанти

Таксата за кандидатстване и явяване на конкурсните изпити в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград няма да поскъпва и остава в размер на 30 лв. /15 евро/, реши Академичният съвет на университета. Предложението бе внесено от зам. ректора по учебната дейност проф. д-р Вяра Кюрова и подкрепено от всички членове на АС.

Във връзка с подготовката на кандидатстудентската кампания за предстоящата 2026/ 27 г. проф. Кюрова уточни, че дейностите са започнали още през месец октомври, когато университетът е участвал на изложение в Монтана, а след това в Перник, Благоевград и Дупница. Предстоят и представяния в Ямбол, Плевен, Кюстендил, Враца, Видин и Троян. Обсъден е и примерен график за реализирането на кампанията по места, рекламни дейности, а също, както и миналата година, през месец март да се проведе Ден на отворените врати.

„Обсъдихме и предложението на нашата дирекция /б.р. „Образователни дейности“/ е таксата за конкурсните изпити да бъде запазена и да е в размер на 30 лв./15 евро, тоест да няма увеличение“, посочи ресорният зам. ректор.

Отношение по темата за кампанията взе и ректорът проф. д-р Николай Марин. Той възложи на деканите до следващия Академичен съвет да представят график за планираните дейности във всеки един от 9-те факултета, така че инициативите да бъдат синхронизирани с дирекция „Образователни дейности“ и всеки сам да прояви отношение към изпълнението на план-приема.

„Миналогодишната кампания бе успешна, защото имахме стратегия. Забелязахме плюсове, но видяхме и недостатъци – като например, че имаше факултети, които бяха пасивни. Подходът трябва да бъде различен“, категоричен бе ректорът и препоръча на деканите да дадат повече предложения за инициативи, а Денят на отворените врати да бъде наситен със събития и демонстрации, така че младите хора да бъдат впечатлени.

Проф. Кюрова обяви и запозна членовете на АС със заявката за план-прием за 2026/ 27 г. За обучение, субсидирано от държавата /по държавна поръчка/, предложението е за 1326 бакалаври редовно обучение, 281 – за задочно, 145 – за магистър след средно образование, и 407 за магистър след бакалавър, от които 254 редовно, 113 задочно и 40 в дистанционна форма.

По отношение на обучението срещу заплащане предложението е за общо 465 бакалаври, 90 магистри след средно образование, което се отнася за специалност „Право“ от регулираните професии, и 974 магистри – 453 за редовна форма, 478 за задочна и 43 – дистанционна.

Заявката за докторанти е 83-ма в редовна форма и 14 в задочна, или общо 97.

По Постановление №103, отнасящо се за българите зад граница, са предвидени 72 места за бакалаври, 3 за магистър след средно образование и 35 – магистър, като по време на заключителните си думи ректорът проф. д-р Николай Марин коментира, че ЮЗУ „Неофит Рилски“ е на първо място сред университетите в страната ни и обучава най-много студенти от българските диаспори.

По постановленията на Министерския съвет, отнасящи се за граждани на Северна Македония, и за прием на чужденци, получили временна закрила, също са предвидени бройки за бакалаври, магистри и докторанти.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА