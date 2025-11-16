НА СТАРТА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАН-ПРИЕМА: Началникът на РУО Ив. Златанов: Нека да запазим образователната система такава, каквато поне до момента е останала

* За 16 г. в областта са затворили 19 училища, няма как да съсредоточим учениците в едно или две и другите да ги закрием * Физическата среда и едносменният режим ще бъдат един от ключовите критерии за определяне броя на паралелките *

„Дейностите по държавния план-прием започват другата седмица. Физическата среда и едносменният режим ще бъдат един от ключовите критерии за определяне броя на паралелките. Няма как да съсредоточим учениците в едно или две училища и другите да ги подложим на закриване“, заяви началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов по време на среща с директорите на училища в Пиринско. Своеобразното работно съвещание бе част от двудневен семинар на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета /СРСНПБ/ с директори от системата на предучилищното и училищното образование. В програмата бяха включени отделни панели, като бе поканен и началникът на отдел „Училищна мрежа в страната“ в МОН Борис Шейнин.

Семинара откри областният председател на СРСНПБ Емил Терзийски, а малко след това думата бе дадена на началника на РУО, който засегна множество важни теми – от контролната дейност на директорите, през командировките и квалификацията на педагогическите специалисти. Акцент бе поставен и върху държавния план-прием, какъвто реализират 54 от общо 118 училища в областта.

В нарочна таблица, представена чрез мултимедия, бе показана и „разбивка“ на учениците по випуски, като шефът на РУО изтъкна, че има информация и по общини /населени места/, и изрази готовност да я предостави на интересуващите се. Данните показват, че към дата 15.09., или с началото на настоящата учебна година, на областно ниво дванадесетокласниците са 2711, първокласниците – 2586, второкласниците – 2734. Учениците в 3 клас са 2797, в 4-ти са 2830, което е с 88 по-малко от настоящите петокласници, а те са 2918. Следва спад до 2677 ученици в 6 клас. Съответно седмокласниците са 2759, а осмокласниците 2692.

„Неслучайно коментирам ситуацията с всички вас. Тази година седмокласниците са с 67 ученици повече от миналата година, но като цяло виждате, че гравитираме около цифрите 2600-2700. Моят апел към всички вас е при заявяване на паралелки и в 1, и в 8 клас да бъдете етични.

* Проявете чувство на колегиалност към образователната система и към директори, учители от съседни училища и от съответната община. Няма как да съсредоточим учениците в едно или две училища и другите да ги подложим на закриване.

Явно за следващите 7 години това е картината и всички ние трябва да се съобразим с основния фактор – броя на учениците при реализиране на прием. И пак ще кажа: и в първи, и след седми клас наблюдавам странности от страна на колеги учители и директори.

Идеята е на фона на колегиалност и етичност да запазим образователната система

такава, каквато поне до момента е останала“, обърна се към директорите Ив. Златанов и призна, че не може да спре да повтаря как в община Благоевград за 20 години са закрити 6 училища.

„Ето, няма ги! И какво спечелихме? – попита в прав текст началникът на РУО и изтъкна, че когато паралелките са повече за даденото училище и се стигне до редуциране на една, то това не е „болка за умиране“.

„Болка за умиране е когато е една паралелка и посегнем на нея. И същото е за 1 клас и детските градини.

Затова се мъчим, но трябват и усилия от ваша страна да запазим структурата на образователната система“, бе пределно ясен Ивайло Златанов и коментира как при постъпването си в РУО през месец декември 2009 г. училищата в областта са били 137. Сега са 118, или за 16 години са закрити 19 училища. В унисон с тъжната статистика посочи и че няма нужда да обяснява на директорите какво се случва с което и да е населено място, когато училището бива ликвидирано.

Що се касае до предстоящите дейности, стана ясно, че в момента отговарящата за кампанията – старши експертът по професионално образование инж. Антоанета Николова, е на съвещание в София.

„През следващата седмица ще започнем всички тези дейности за подготовка на предложения от ваша страна и в крайна сметка реализиране на идеята за план-прием на ученици в 8 клас за учебната 2026/27 г. И това, което ще направим сега – декември и януари, ще важи за 5 години напред. И да, образователната система е консервативна. Вземаме решения сега, но те важат за 5, 6, 7 години напред. Така че трябва да сме в максимална степен обективни, съвършени по отношение на решенията“, изтъкна началникът на РУО.

Както е известно, приемът за настоящата учебна година бе съпътстван с противопоставяне и напрежение. Заради намаляващия брой на кандидат-гимназистите се наложи да бъдат редуцирани паралелки в редица училища /общини/, в това число и по една в Езиковата и Математическата гимназии в Благоевград.

Областният председател на СРСНПБ Е. Терзийски откри семинара и даде думата на началника на РУО Ив. Златанов /сн. 1/, който коментира с директори на училища и детски градини /сн. 2, 3, 4/ важни теми и въпроси сн.2 сн.3 сн.4

Като образователни специалисти се „изявиха“ кметове и депутати, въпросът с план-приема стигна и до Народното събрание,

а както посочи Ив. Златанов – колеги учители са занимавали министъра на образованието и зам. министъра.

„И тук ще кажа:

това, което се случи миналата година – да си играем 4 месеца с план-приема, няма да стане!

В крайна сметка в наредбата е разписано – началникът /който и да е той/ утвърждава план-приема. Вярвам, че с общи усилия ще стигнем до максимален, съвършен вариант“, каза Ив. Златанов и отново акцентира, че в населените места с повече от едно училище/паралелка трябва да има колегиалност, етичност и човечност.

Внимание бе обърнато и на едносменния режим.

Както „Струма“ писа, малко след започването на учебната година от МОН изпратиха писмо до регионалните управления на образованието, с което им възложиха да направят анализ, като планират оптимизиране на държавния план-прием след основно образование /7 клас/ и отчетат прогнозния брой на училищата, които след приключване на ремонтите ще могат да преминат към едносменен режим. Целта е въз основа на получените данни и планираните промени да бъдат направени изводи за необходимостта за последващи ефективни действия за промени в реализираните политики на национално и регионално ниво, посочиха от МОН, а министър Красимир Вълчев уточни, че преминаването към

едносменен режим е сред приоритетите на министерството,

тъй като то създава по-добра образователна среда, гарантира по-ефективно използване на учебното време и дава възможност за развитие на извънучилищни дейности.

„Положиха се много усилия и голяма част от училищата, над 90%, са на едносменен режим, това означава занимания преди обяд. Всички други интерпретации как част от учениците били в една смяна, а съседите – в другата, са безплодни. И след като бяха отпуснати толкова много средства за пристроявания, достроявания,

ще попитам директорите на Езиковата, Математическата гимназия, Националната хуманитарна гимназия, 2 ОУ – Благоевград, 1 ОУ и 2 ОУ – Сандански, Профилираната гимназия в Сандански, Професионалната гимназия по икономика и туризъм – Петрич какво с поведението и действията си направиха, за да се случи построяване и дострояване и при тях.

Според мен е налице една пасивност и апелирам всеки от вас, директорите, да предприеме конкретни действия през местната изпълнителна власт“, заяви началникът на РУО и изрази надежда, че след приключването на мащабния ремонт във 2 ОУ „Димитър Благоев“ от училището действително ще преминат на едносменен режим. Изчисли и че при учене на две смени и часове от 40 вместо 45 мин. на ден, при 6 часа, се губят 30 мин. учебно време. Не маловажен е и въпросът за хигиената, дезинфекцията, условията и като цяло физическата среда.

„И тук съм съгласен с министър Вълчев, че при двусмемен режим, за да се случи едносменен, трябва да се намали броят на паралелките. Това ще бъде един от основните критерии и при приема в 1 клас и след 7 клас.

Няма как да се искат паралелки хикс на брой, без да имаме необходимите условия за едносменен режим на работа“,

категоричен бе началникът на РУО.

Какви други важни теми бяха засегнати и коментирани – четете в следващите броеве на вестник „Струма“.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА