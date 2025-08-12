На събор в сърцето на Осоговската планина тестваха машините си мотористи от цялата страна

Железни братя тестваха машините си в Осоговската планина над Кюстендил, където в продължение на два дни се проведе традиционният мотосъбор. Откри го лично кметът на града инж. Огнян Атанасов.

Рок бандите, които забиха на проявата, организирана от клуб „Осоговски ездачи”, бяха Black rose, легендите на българския рок от „Конкурент”, Tsunami rock band – вълна, която помита всичко в радиус от 100 конски сили, Sevdah rock connection и сръбският глас на свободата Владимир Милошевич. Проведоха се екстремни състезания, игри с много награди за най-добрите участници, мотошоу, атракции и рок до зори.

Целта на събитието бе да събере на едно място любителите на мотоциклетите и рок музиката от страната и чужбина, да подпомогне развитието на туризма, да популяризира отговорното поведение на пътя, да създаде положителен и обществен икономически ефект за региона.

За реализиране на мотосъбора по-рано Общинският съвет разгледа искане за финансова помощ в размер на 7000 лв., предвидени за хонорари на рок бандите, консумативи и наемане на място за провеждане на мотосъбора. От сдружение „Осоговски ездачи”, представлявано от Светослав Стаев, изчислиха, че общата сума за провеждане на събора е 20 000 лв.

Събитието привлече стотици мотористи от цяла България и съседни страни на Балканите. Част от участниците в мотосъбора се събраха на местността Летището край Кюстендил, където се проведоха състезанията по атрактивно каране на мотор. Направена бе и атракционна обиколка по кюстендилските улици.

ГЕРГАНА ИВАНОВА






