На тежка сватба в Г. Делчев професионалният арбитър Мурад Адем се врече във вярност на любимата си Мериам

400 гости, сред които 50 от Турция и група от централното мюфтийство, напълниха елитното заведение, за доброто настроение се погрижиха Мустафа Чаушев и дъщеря му Ашда

Сватба за чудо и приказ вдигна новоизпеченият професионален арбитър Мурад Адем в родния си край. Роденият в Дъбница съдия се врече във вечна вярност на своята любима Мериам пред около 400 гости, сред които над 50 от Турция, както и група от централното мюфтийство, в чийто втори домакин се превърна районният мюфтия Осман Кутрев.

Кумове пък бяха учителката по английски език в ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев Филиз Фейзиева и Арун Фейзиев, които се вълнуваха не по-малко от щастливите младоженци.

На най-предния ред сред присъстващите бяха родителите на булката Руждие и Бирали Бирали. До тях бяха и родителите на младоженеца Моамер и Халил Адем заедно с по-големия им син Халил – хирург в столична болница, които дадоха много усилия за перфектната организация на сватбата в елитно гоцеделчевско заведение.

Двамата изненадаха присъстващите с кратък видеоклип, описващ тяхното запознанство като стажанти в Александровска болница, което прераства в красиво приятелство, завършило с брак.

Изненадите за гостите следваха една след друга, включително първият танц на Мериам и Мурад като семейство, чиято хореография бе специално оттренирана в софийско студио.

По стара традиция кумът помогна при обличането и празничното приготовление на младоженеца С родителите на булката Руждие и Бирали Бирали Младото семейство с брата на младоженеца Халил и родителите Моамер и Халил Адем Мурад и Мериам преди първия им танц Младоженците разрязват празничната торта

Безспорно за доброто настроение на всички допринесе присъствието на Мустафа Чаушев и дъщеря му Ашда, които изпълниха немалко музикални желания на новото семейство Адем и на техните гости. Популярният изпълнител пък на свой ред изненада присъстващите с признанието си, че именно сватбата на Мериам и Мурад са причината той да се върне отново в Неврокопско след повече от 40 години, когато е бил последният му концерт в района заедно с примата Лили Иванова.

Не по-малко настроение дадоха популярната изпълнителка Крисия Д. и „Голд груп“, които имаха своя принос да не позволят на гостите си да седнат на местата си и да бъдат на дансинга до ранните зори на следващия ден под ритмите на хитове от различни жанрове и различни държави.

Веднага след своето сватбено тържество младоженците потеглиха за турския курорт Кушадасъ, където да отдъхнат и да споделят първите си мигове като фамилия. След завръщането си те ще се установят в София, като Мериам ще продължи работата си в столична клиника, а Мурад – със залягането над книгите за надграждане на медицинското си образование, както и над своята работа като треньор в софийска школа. За да бъдат максимално пълни ангажиментите му, същевременно ще арбитрира футболни срещи вече и в професионалния футбол, след като получи предсрочно сватбен подарък от Съдийската комисия към БФС, която му даде необходимия лиценз да води срещи от професионално ниво.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ






