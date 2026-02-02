На тържествена церемония в Художествената галерия в Кюстендил връчиха наградата за живопис „Владимир Димитров-Майстора” на новия носител Динко Стоев

Динко Стоев е носителят на националната награда за живопис „Владимир Димитров-Майстора“ за 2025 година. Отличието му бе връчено от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на тържествена церемония, която по традиция се провежда на рождения ден на Майстора – 1 февруари, в Художествената галерия в Кюстендил, носеща неговото име.

„За мен е чест и удоволствие да връча тази награда в годината, в която отбелязваме 144 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора. Щастлив съм, че именно сега успяхме да закупим Яглевата къща в с. Шишковци, която тази година навършва 100 години. Вдъхновени от думите на Майстора за всеотдайността към изкуството, вярваме, че тази отдаденост я има и у нас“, заяви инж. Огнян Атанасов.

С включването на Яглевата къща досегашната музейна експозиция, тематичното кафе и сградата на гарата в с. Шишковци се оформя цялостен културно-туристически маршрут, посветен на живота и творчеството на Майстора.



„Ако имах една картина на Владимир Димитров-Майстора, бих се радвал на прелестна живопис. Но някой може да дойде и да ми я вземе. Тази награда, която получавам сега, никой не може да ми я вземе. Тя ще ми бъде попътен вятър до края. Надявам се и след това“, каза развълнуван Динко Стоев.

Наградата за живопис на името на Майстора се състои от статуетка, създадена специално за случая, и диплом, предоставени от Съюза на българските художници (СБХ), както и от парична премия в размер на 8000 лв., осигурена от община Кюстендил и Министерството на културата. По традиция носителят представя своя самостоятелна изложба през следващата година, за рождения ден на Майстора, в залите на Художествената галерия в Кюстендил.

Наградата съществува в периода 1973 – края на 80-те години на ХХ век, а след това е възстановена през 2013 г. Сред лауреатите през 70-те и 80-те години са Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Илия Петров, Стоян Сотиров, Калина Тасева, Светлин Русев, а след възстановяването й сред отличените са Андрей Даниел, Свилен Блажев, Ивайло Мирчев, Станислав Памукчиев, Захари Каменов и Анета Дръгушану.

ИВАН ИВАНОВ