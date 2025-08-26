На тържествена церемония дадоха старт на модернизацията на сградата на читалището в село Горно Драглище

На тържествена церемония кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев даде старт на модернизацията на сградата на Народно читалище „Слънце 1938 г.“ в село Горно Драглище.

Събитието се състоя в присъствието на народния представител в 51-ото Народно събрание Иван Герчев, председателя на Общински съвет – Разлог адв. Иван Димитров, кметове, заместник-кметове, общински съветници, както и множество жители и гости.

Официално бе даден старт на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изпълнение на съпътстващите СМР за сградата на Народно читалище „Слънце 1938 г.“, с. Горно Драглище, Община Разлог“.

Проектът е насочен към създаване на устойчива, модерна и енергийно ефективна среда, в която читалището да продължи да изпълнява своята важна културна и обществена роля.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост и се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Предвидените дейности включват: топлоизолация на външни стени, покрив и под; подмяна на дограма; модернизация на отоплителната система; изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление.

Основната цел на проекта е енергийното обновяване на сградата на Народно читалище „Слънце 1938 г.“ в село Горно Драглище.

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев пожела успешно реализиране на инициативата и подчерта значимостта на читалището като духовно средище и институция с ключова роля в общността.

Този проект е израз на стремежа на Община Разлог да създава по-добри условия за култура, образование и обществен живот.





