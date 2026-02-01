На тържествена церемония коронясаха за „Спортист на 2025 г. на Петрич” 20-г. Ж. Кирова, подгласници са най-успешната щека на „Бо и Бо“ Д. Малчев и синята футболна надежда Б. Рупанов

Отличието „Треньор на годината“ резонно отиде при наставника на еврошампионката от Клайпеда Д. Киров, феновете избраха за победител треньора на „Лъвовете” Г. Караколев

Европейската шампионка по киокошин карате от Клайпеда, Литва, Живка Кирова е Спортист на 2025 г. на Петрич. Тържествената церемония започна с минута мълчание в памет на отишлия си без време Борислав Тренчев, след края на която признателни аплодисменти от стотиците присъстващи отдадоха почит към педагога, треньора, журналиста и общественика. Градоначалникът Д. Бръчков връчи възпоменателен плакет на семейството на Боби, благодарността на близките изрази синът му Никола.

Събитието продължи по сценарий, като най-напред бяха обявени призьорите в новодиференцирания сегмент „Деца до 12 години“. Спечели го тенисистът от „Некст Джен“ Слави Георгиев, на когото специалистите предричат сериозно бъдеще в аристократичния спорт. Втори бе борецът от „Беласица Петрич 2021“ Марио Марков, тройката при най-малките спортисти допълни грацията от СКХГ „Бела спорт“ Даниела Динева. Слави Георгиев спечели и анкетата сред феновете.

В категорията „Момичета и момчета 13-15 години“ вота на 11-членната комисия заслужи борецът от „Беласица Петрич 2021“ Атанас Костадинов, следван от Живка Стоянова /СКХГ „Бела спорт“/ и ръкавицата от БК „Лъвовете“ Васил Бараков. Бейнур Исинов /“Го До“/ е спортистът на публиката. За втора поредна година боксьорът от БК „Огражден“ Стоян Петров триумира при „Юноши и девойки“. Бронзовият медалист от ЕП за младежи в Острава, Чехия, изпревари Иван Божинов от СКТМ „Динамик“, който също стана 3-ти на СП в Кайро, Египет, по тенис на маса, и примата на СКЛА „Звездите“ Мария Трайкова. В този сегмент вотът на публиката заслужи Иван Точев /“Го До“/.

В най-атрактивната категория „Мъже и жени“ подгласници на победителката Живка Кирова станаха най-успешната щека на „Бо и Бо“ Даниел Малчев и трансферираната в Полша синя футболна надежда Борислав Рупанов. Спортист на публиката в категорията е Антоан Гогов /СК „Деспот“/.

Призът „Треньор на годината“ резонно отиде при наставника на еврошампионката от Клайпеда Димитър Киров, в анкетата на феновете победител стана треньорът на „Лъвовете“ Георги Караколев. За „Отбор на годината“ бе провъзгласен СКЛА „Звездите“ с треньор Анита Янкулова, запалянковският вот прати приза на публиката при ОХК „Беласица“.

20-г. Ж. Кирова е спортната кралица на Петрич за 2025 г.

Кметът Д. Бръчков връчва плакета на Б. Тренчев на сина му Никола и съпругата му

№1 при 13-15-годишните е борецът Ат. Костадинов

Победителят при юношите Ст. Петров отправи своето виртуално послание от базата в Белмекен, където е на подготовка

Двойният победител при най-малките Сл. Георгиев

Д. Киров е „Треньорът на годината“

„Отбор на годината“ са звездичките на А. Янкулова

Л. Костова /сн. 8/ и Е. Узунова /сн. 9/ бяха почетени със специални плакети

Почетните гости на събитието

Връчени бяха и две специални отличия – приз „Олимпиецът на Петрич за 2025 година“ заслужи Елена Узунова от СКЛА „Звездите“, а плакет „За популяризиране и развитие на женския футбол в община Петрич“ бе връчен на Лиляна Костова, треньор на отбор на момичетата към ОФК „Беласица“. Своите награди получиха и спортистите по Наредбата за спорта, приета с решение на Общински съвет.

Кметът на общината Димитър Бръчков поздрави всички спортисти и техните треньори за постигнатото през 2025 година и отбеляза, че общината ще продължи да ги подкрепя. „Спортът създава личности, които много често променят света. Благодаря на треньорите за мотивацията, благодаря на родителите за подкрепата“, допълни кметът Димитър Бръчков.

Церемонията „Спортист на годината“ уважи и ректорът на НСА проф. Красимир Петков, който поздрави Петрич и хората на спорта в юния град. Присъстваха също д-р Ивайло Здравков – зам. председател на Асоциация за развитие на българския спорт и спортния радетел д-р Христо Мазнейков. В тържествената вечер Петрич посрещна и Красимир Кръстанов – световен и двукратен европейски шампион по кикбокс. За художествената част се погрижиха възпитаници на ЦПЛР ОДК – Петрич, НЧ „Братя Миладинови – 1914“ и ВС „Сгушена звездица“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ