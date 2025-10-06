На тържествена церемония наградиха лауреатите на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува 2025”

Днес в с. Микрево се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите в юбилейното XX издание на международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“.

Фестивалът събра участници, гости и почитатели на българския и световния фолклор, за да отдаде заслужено признание на най-добрите изпълнители. На сцената бяха отличени състави и индивидуални изпълнители, впечатлили журито със своето майсторство, сценично присъствие и отдаденост на фолклорното изкуство.



Председател на журито тази година бе доц. д-р Наталия Рашкова, а членове доц. д-р Петьо Кръстев, гл. ас. д-р Евгения Грънчарова, Кирил Апостолов, Илиана Найденова и Любомир Марянски.

Наградените в съответните категории са:

– За танцово изпълнение – танцови състави до 12 г. – група „Пендарче“ и група „Хорце“ към танцов ансамбъл „Македонци“ – гр. Петрич, както и детски танцов състав „Малешевци“ – с. Микрево.

– За танцово изпълнение – танцови състави до 18 г. – танцов ансамбъл „Осогово“ – гр. Кюстендил.

– Наградата на кмета на с. Микрево отиде при aнсамбъл за сценични изкуства „Рангсагар“ – Марути, Индия.

– За традиционни обреди и танцово изпълнение – ТС „Младост“ – Кавракирово, община Петрич.

Наградата на кмета на община Струмяни получи КУД „Валпово-1905“ – гр. Валпово, Република Хърватска.

– За танцово изпълнение – ансамбли – Мазурски ансамбъл за песни и танци „Елк“, Полша.

– Наградата на БНР Радио Благоевград е за Нели Михайлова от гр. Банско.

– Награда на НЧ „Братя Миладинови-1936“ – НЧ „Васил Левски-1959“ – гр. Балчик.

– За съхранение и популяризиране на традициите – НЧ „Васил Левски-1937“ – с. Алино, община Самоков.

– За цялостно представяне – участниците от с. Глогово и с. Градежница, община Тетевен.

– Голямата награда „Малешево пее и танцува 2025“ отиде при фолклорен ансамбъл „Придунавие“, Одески регион, Украйна.

ЛИДИЯ МАНЕВА