НА ФИНАЛНАТА ПРАВА! Родители, учители и ученици обединиха усилия и заедно чистиха обновената сграда на благоевградското 2 ОУ

Десетки родители, учители, бивши и настоящи ученици обединиха усилия и заедно чистиха реновираната сграда на благоевградското 2 ОУ. Припомняме, че в училището тече цялостен ремонт и обновяване, свързани с изграждането на нов корпус със 7 стаи, подмяна на ВиК, ел. мрежата и др. на обща стойност 4 382 793,45 лв. Заради модернизацията втора година учениците учат на четири места. Най-малките, първокласниците, са в сградата на Националната хуманитарна гимназия.

Както „Струма“ писа, в началото на месец октомври там се проведе мащабна акция и майки, бащи и от персонала на 2 ОУ пренесоха чиновете и оборудването. Тогава директорът Милена Ковачева сподели, че на финала на строителните дейности ще организират трудов полуден. Така в събота още от рано сутринта в района цареше истинско оживление. Коридорите и класните стаи се изпълниха с доброволци, а родители, педагогически и непедагогически специалисти запретнаха ръкави и заедно миеха прозорци, пренасяха мебели, лъскаха пода с парцали, даже и с прахосмукачка. Наред с учителката стая, канцеларията, физкултурния салон, коридорите и стаите внимание бе обърнато и на библиотеката. В ролята на координатор бе главният учител Светла Борисова. Специалистът по български език и литература сподели, че заради ремонта всички книги са били подредени в кашони, за да се съхранят. Сега, след почистването, отново ще бъдат подредени по етажерките на чисто новата библиотека.

Акцията на родители, учители и ученици, които заедно чистиха реновираната сграда на 2 ОУ

И докато всички заедно чистиха, обединени от общата кауза, отвън течаха довършителни строителни дейности. Работници боядисваха металната врата при новия вход откъм пощата, други слагаха черна хартия на трафопоста, намиращ се в двора.

Във връзка с пускането на обекта в експлоатация репортер на „Струма“ научи, че вече е преминала инспекцията на Агенцията по храните, и се очакват експерти от РЗИ. Предстоят и тестове на отоплителната система, която е с термопомпи. Уверенията са, че от община Благоевград ще окажат нужното съдействие, така че цялата съгласувателна процедира, издаването на Акт 16 и необходимата документация да се случат в максимално кратки срокове и учениците и учителите да влязат в новата и модерна образователна среда, която действително е впечатляваща.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА