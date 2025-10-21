На форум с международно участие в ЮЗУ специалисти от университети и професионални гимназии обсъдиха иновативни технологии в текстилното и шевното производство

Бъдещи дизайнери представиха колекции в модно ревю

Техническият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград беше домакин на XXVII национална текстилна конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото“, организирана ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи със съдействието на катедрите по текстил и дизайн във висшите училища в България.

Домакин на събитието за пореден път беше катедра „Машинно инженерство“ към Техническия факултет на Югозападния университет, където се обучават бъдещи инженери по специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“.

В научния форум участваха над 100 студенти, докторанти, преподаватели и специалисти от български и чуждестранни висши училища, професионални гимназии и иновативни училища с профил „Дизайн, текстил и облекло“, както и представители на научни институти и индустрията от Франция, Виетнам, Северна Македония, Турция, Тунис, Германия и Белгия.

Конференцията беше открита от декана на Техническия факултет проф. д-р инж. Снежина Андонова, която подчерта значението на партньорството между университета, научните институции и бизнеса. Приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът на Югозападния университет доц. д-р Петрана Стойкова, която изрази подкрепата на академичното ръководство за развитието на специалностите в областта на дизайна и текстила.

Председателят на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи доц. д-р Ивелин Рахнев изтъкна значимостта на форума за специалистите в областта на дизайна, текстила и облеклото и благодари на домакините за активното сътрудничество и отличната организация.

Деканът проф. д-р инж. Снежина Андонова откри форума Моменти от представеното модно ревю

Специален гост беше доц. Кремена Деделянова – председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

От името на Министерството на икономиката и индустрията приветствие отправи Ивайло Стефанов – старши експерт в отдел „Индустриална политика и икономически анализи“.

Работата на конференцията започна с модно ревю, организирано от специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ към Техническия факултет. В него се включиха студенти от специалност „Мода“ към Факултета по изкуствата на Югозападния университет, както и участници от Нов български университет, Иновативно средно училище „Методи Драгинов“ и Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ – София.

На подиума бяха представени колекциите „Нишките на традицията“, „Здравей, свят“, „Елегантна нежност“, „Етноарт“, „Етно от севера“, „Нишките на живота“, „Movemento“, „Есенно вдъхновение“, „Блясък“ и „Комфорт“.

Студентите от НБУ показаха колекцията „Семиотика на духа“, отличена с първо място в конкурса IDEA MODA.

Учениците от гимназията по облекло в София представиха колекциите „Ин и Ян“ и „В търсене на любовта“, като един от моделите спечели голямата награда на националното състезание „Млади таланти в модата – 2025“ в Пловдив.

В рамките на конференцията се проведе и кръгла маса на тема „Кадрово осигуряване на текстилната професия“. Участниците обсъдиха иновативни технологии в текстилното и шевното производство, нанотехнологии, антимикробни текстили, устойчиво развитие, както и съвременни методи на обучение в областта на текстила и облеклото.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА