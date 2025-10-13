НА ЧАСТИЧНИЯ ВОТ! Счетоводителят Атанас Гочев от СДС избран за кмет на с. Беласица на първи тур, другите двама кандидати събраха заедно по-малко гласове

Кандидатът на СДС Атанас Гочев бе избран за кмет на петричкото село Беласица. Той е получил 284 действителни гласове на провелия се частичен вот в неделя, съобщиха от ОИК – Петрич. Гласуването за кмет на Беласица приключи при 64% избирателна активност. До урните са отишли 561 избиратели, които са гласували в две секции, обособени в ОУ „Христо Ботев“ в селото. Право на глас имаха около 890 души. По време на изборния ден не бяха регистрирани сигнали за нарушения.

На частичния вот за кмет участваха още Атанас Чуков, подкрепен от ДПС, и Георги Балджиев, издигнат като независим кандидат от инициативен комитет. За първия са гласували 83-ма души, а за други – 189, което дори сумарно е по-малко, отколкото гласовете за кандидата на СДС Атанас Гочев. Той спечели вота още на първи тур, след като над половината от гласувалите пуснаха бюлетина за него и няма да има балотаж.

Атанас Гочев има частна фирма за счетоводство повече от 30 години. Другите двама кандидати са го поздравили, стиснали са си ръцете и няма да оспорват резултата, а до провеждането на редовните избори остават 2 години.

Припомняме, че до частичните избори в село Беласица се стигна, след като предишният кмет Велик Филчев през април подаде оставка по лични причини. До провеждането на изборите длъжността кмет на село Беласица се изпълняваше временно от Величка Спасова, която бе определена с решение на ОбС – Петрич на сесия през месец май.

В петричкото село Габрене също ще бъдат проведени частични местни избори, след като през август досегашният кмет Дафинка Пецева също подаде оставка. С решение на ОбС – Петрич тя ще продължи временно да изпълнява длъжността кмет до избора на нов. Частичните избори ще се състоят на 22 февруари 2026 г. съгласно Указ №163 на президента на Република България.

