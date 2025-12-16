На 16 декември имен ден празнуват…

На 16 декември почитаме Свети пророк Агей. Той е старозаветен пророк.На 16 декември почитаме паметта и на Свети мъченик Марин. Имен ден празнуват Марин, Марина, Марично, Маринко, Маринела, Маринел.

Както всички библейски пророци, така и Свети пророк Агей се родил в трудни времена за юдеите. Неговата мисия била да бъде проводник на Божията воля и промисъл.



Става дума за повторното изграждане на Йерусалимския храм от юдеите, които били в плен на вавилонците.

След като се освободили от робството, юдеите се прибрали обратно в Йерусалим и започнали да изграждат разрушения от завоевателите храм.

Но в един момент започнали да изпитват дълбоки съмнения дали трябва да го изградят до край и искали да се откажат.

Точно тук се проявила мисията на Свети пророк Агей, който ги призовавал да продължат.

Пророкът предал думите на Всевишния, че новият храм ще бъде още по-голям, внушителен и величествен, защото в него ще служи бъдещият Цар на Царете.

Това предсказание е направено 5 века преди да се роди Иисус Христос, Спасителят на всички народи.

На 16 декември почитаме паметта на Свети мъченик Марин.

Свети Марин произхожда от уважавано семейство. Бил избран за сенатор в Римската империя в доста ранна възраст.

Независимо от високото положение, което заемал, младият Свети Марин станал християнин.

Злонамерени издали, че Свети Марин не се кланя на идолите. Изправен пред съда, съдията призовал Свети Марин да принесе жертва на езическите богове.

Той отказал, защото вече познавал истинския Бог.

Бил подложен на жестоки мъчения, но Всевишния го запазил жив.

Озлобените езичници поискали най-тежкото наказание – да бъде обезглавен.

Присъдата е изпълнена на 16 декември 283 г.

Благочестиви християни прибрали мощите на Свети Марин и ги погребали по християнски обичай.