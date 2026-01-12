На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки

На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорена услуга за издаване на шофьорска книжка, съобщиха от МВР.

Във връзка с предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелствата за управление на моторни превозни средства по нов образец, в периода 12-16 януари 2026 г. е възможно временно забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС, информират от вътрешното министерство.

Припомняме, че на 10 декември Министерският съвет прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за чужденците и в Правилника за издаване на български лични документи.

С промените се въвежда изцяло централизирано персонализиране на всички български лични документи, което ще се осъществява от дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР. Въвежда се възможност за подаване на заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност при заявяване на нова лична карта или друг личен документ, както и при вече издаден документ. Предвиждат се и услуги по спиране, възобновяване и прекратяване на удостоверенията за електронна идентичност, записани в електронен носител на информация.

Целта е създаване на оптимална организация за изпълнение на тези услуги, която да гарантира административно обслужване без забавяне. Оптимизират се и редът, и условията за издаване на свидетелства за управление на МПС, временна карта за самоличност и моряшки паспорт.

С измененията в заявлението за издаване на лични документи се предвижда пълнолетните граждани да могат да избират срок на валидност от 5 или 10 години, както и да предоставят електронна поща и телефон за контакт в съответствие с изискванията за защита на личните данни.БТА