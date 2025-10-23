На 72 г. бившият зам. кмет на Благоевград Г. Скрижовски нагази в частния бизнес с автосервиз и открит паркинг в с. Мосомище

Бившият заместник-кмет по строителството на Благоевград Георги Скрижовски, който се пенсионира като главен архитект на родния си гр. Гоце Делчев, избра златната „трета възраст“, за да влезе в частния бизнес. Той възнамерява да строи автосервиз, гараж и открит паркинг в с. Мосомище.

За предстоящата сесия на ОбС кметът на Гоце Делчев Владимир Москов е внесъл предложение да се разреши изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот в местността Ливадите на Мосомище предвид бизнес намерението на Скрижовски.

Поземленият имот няма изход към улица или път. При направеното предварително проучване трасето за транспортен достъп от общо 454 кв.м преминава през 2 поземлени имота общинска собственост, единият от които е ведомствен път, а другият – напоителен канал. Успоредно с предложението да се разреши на Скрижовски изработката на ПУП-ПЗ на терена кметът Москов е предложил на съветниците още да дадат предварително съгласие за промяна на предназначението на двата имота, по които бившият гл. архитект ще може да стига до паркинга и автосервиза си. Срокът на валидност на предварителното съгласие е 16.10.2030 г.

Г. Скрижовски е роден през 1953 г. в Гоце Делчев, но много отдавна семейството му се премества в Благоевград и тук той завършва НХГ „Св.св. Кирил и Методий“. Дипломира се във Висшия институт по архитектура и строителство – София и Школата за високо архитектурно майсторство към Съюза на архитектите. Кариерата си започва като проектант в Териториалната проектантска организация на Благоевград. През 1991-2000 г. беше гл. архитект на община Симитли, след което тогавашният кмет на Благоевград Костадин Паскалев го взе за зам. кмет. 12 г. по-късно Скрижовски спечели конкурс за гл. архитект на Гоце Делчев, а след пенсионирането си отвори частно проектантско ателие в града.

ВАНЯ СИМЕОНОВА