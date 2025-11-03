На 83 г. почина емблематичната за гр. Рила Райна Ганева

На 83 години този свят напусна Райна Ганева – емблематична личност на гр. Рила, забележителна жена с твърди принципи и непоклатими възгледи.
Животът ѝ бе пример за активност, достойнство и любов към културата, живота и хората.
Бохем по дух, тя остави след себе си топлина, спомени и уважение.
Опелото ще се състои на 03.11.2025 г. от 12.30 ч. на гробищния парк в гр. Рила.,
