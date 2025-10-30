На 87 г. гласът на ансамбъл „Пирин“ Руска Стоименова обеща: Никога няма да спра да пея!

Стотици колеги, приятели, роднини и почитатели на вълшебния й глас поздравиха славея на ансамбъл „Пирин“ Руска Стоименова за 87-ия й рожден ден. Рано сутринта тайната, че е рожденичка, бе издадена от тв „Родина“, която я поздрави с клип на нейно изпълнение, изровен от архивите. После заваляха стотиците поздравления във всички информационни канали на интернет и по телефоните. Те бяха с такъв интензитет, че една от основателките на ансамбъл „Пирин“ през далечната 1954 г. не успя да отговори лично и на стотна от тях.

Легендарната изпълнителка на„Имала майка едно ми чедо“ и „Пирине, Пирине“, носителка на званието „Заслужил артист“, на Почетния знак на президента и „Почетен гражданин на Благоевград“, избра варианта да благодари на всички поздравили я с общ прочувствен пост и актуална снимка от дома си. И си призна, че още дълго – поне до следващия си рожден ден, ще препрочита определенията за нея от приятели, нарекли я „българската певица с невероятен глас на кристална камбана!“, „песенен факел и будител, роден да възпява народа ни“ и „образец за стил, емоционалност, сценично поведение и грижа за съхраняване на българското, родното и традиционното!“.

Обеща и това, което всички очакват от нея – да продължи да ги радва с невероятните си изпълнения.

