На 92 г. почина създателят на музея в Якоруда и дългогодишен учител Живко Сахатчиев

На 92 г. вчера почина емблематичният якорудчанин Живко Сахатчиев.

Завършил СУ, той става учител по география. Носител е и на званията „Майстор на спорта по туризъм“ и „Заслужил природозащитник“. С помощта на учениците той започва да събира пушки, пищови, ятагани, железни светилници, украшения и битови предмети, старинни монети, снимки и документи, които предава безвъзмездно на якорудското читалище, и така в Якоруда се създава музей, който обаче е закрит през 2013 г.

Сахатчиев има десетки публикации в различни списания и вестници по педагогически и методически въпроси. Носител е на орден „Кирил и Методий“ 1-ва степен и медал „Алеко Константинов“. За отстояване на българщината в Родопите е награден със звание и статуетка „Балканджи Йово“ (1994 г.).

През 1990 той е един от учредителите на Общонародния комитет за защита на националните интереси в София, а година по-късно възстановява ВМРО в Якоруда. Членува в Академичния форум за национална политика, Общонародния комитет „Васил Левски“, в Обществения съвет на Националния клуб „Родолюбие”, в Международната академия по българознание, иновации и култура и др. Автор е на книгата „Якоруда – българската драма“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА