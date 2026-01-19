НВО по математика след 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Националното външно оценяване по математика след 10 клас ще съдържа и задачи от областта на природните науки. Това предвижда заповед на ресорния министър в оставка Красимир Вълчев, съобщава БНР.

Документът от август миналата година предвиждаше интегрален да бъде и изпитът по математика в 7 клас, но заповедта, касаеща по-малките ученици, беше спряна от Административен съд-София миналия месец.

Националното външно оценяване в 10 клас по математика ще се проведе на 19 юни и, освен задачи по тази дисциплина, ще съдържа и такива по 4 други учебни предмета – биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика.

Изпитът ще е под формата на тест с 18 задачи. 12 от тях ще са с избираем отговор и свободен отговор и ще проверяват компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика.

Останалите са с кратък свободен отговор. Те се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите четири учебни предмети от областта на природните науки.

Тестът ще бъде с общо времетраене 120 минути.