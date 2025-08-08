Небрежност причини пожар в апартамент в Перник

Дограма, велосипед, газов котлон и газова бутилка са изгорели при пожар в апартамент. Сигнал за пламнало жилище в пернишкия кв. „Изток“ бил подаден вчера около 09, 30 ч. на тел. 112.

Два противопожарни автомобили реагирали незабавно и се отправили към местопроизшествието. Пламъците били локализирани, но въпреки намесата на огнеборците са унищожени ПВЦ дограма, велосипед, газови котлон и бутилка и опушени стени.

Причината е небрежност при боравене с газовия котлон. Няма пострадали хора.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






