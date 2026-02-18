Топ теми

Невероятни неща, които се случват с тялото ви, когато се целувате

Една целувка понякога може да замени хиляди думи. Тя носи толкова много послания и чувства, а страстта ѝ може да донесе същото усещане като в секса…

Но какво се случва с тялото ни на чисто физическо ниво, когато слеем устните си?

  1. Повишен кръвен поток

Възбудата при целувката не се дължи само на психологическо усещане, ами и на това, че кръвният поток в тялото ви се повишава и голяма част от него отива в половите органи.

  1. Прилив на адреналин

Във вихъра на страстта тялото ви освобождава голямо количество адреналин. Ето защо сърцето ви препуска и дланите ви се потят и се случват всички онези неща, за които четете в любовните романи.

  1. Хормонална експлозия

По време на целувка в тялото ви избухва бомба от хормони. Мозъкът ви изстрелва ударна доза допамин и окситоцин.

  1. Бактериите ви се сливат

Когато се целувате, обменяте до 9 милиметра слюнка с партньора си. Тази слюнка включва 1 милиард бактерии. Но не се притеснявайте, 95% от споменатите бактерии са безвредни.

  1. Целувки вместо спорт

Вие използвате 24 от мускулите на лицето си по време на целувка. По време на страстна целувка може да изгорите 100 калории!

