НЕВИЖДАНА СЛУКА! Прасетата в Хаджидимово падат едно след друго, футболният функционер и секретар на ловната дружинка Д. Парасков повали три

Още един трофей към актива добави Н. Шопов, малката Калина, сочена за кадем на дружинката първа поздрави баща си

Дружинката от Хаджидимово обърна тенденцията и вече със сигурност отхвърли прозвището „Приятели на Бриджит Бардо“ заради „сушата“ преди известно време, когато нямаха убито нито едно прасе. Този път в главно действащо лице по време на акцията в местността Калъндата се превърна председателят на УС на „Места“ (Хаджидимово) Димитър Парасков, който се отчете с три точни изстрела, което се случва доста рядко. Още един трофей към актива на съгражданите си добави Николай Шопов. Така активът им е повече от добър, а и рекорден за дружинката – общо десет прасета до момента.

Първа ловна група на ловно-рибарската дружинка „Хаджидимово“ отново показа отлична форма и точен мерник и започна да добавя нови килограми месо в запас за предстоящите празници.

С изключителна стрелкова точност се отличи Димитър Парасков – бившето острие на съименниците от Гоце Делчев и Благоевград, както и на „Места“, който повали три прасета, сред тях и внушителен нерез с тегло над 150 килограма. И трите животни бяха отстреляни с по един прецизен изстрел с бренеке, като футболният функционер със сигурност можеше да има още по-сериозен резултат, след като удари още един глиган, който обаче избяга и не беше открит. Четвърто прасе все пак беше отстреляно след още един впечатляващ изстрел, дело на Николай Шопов, който също показа отлична ловна реакция и точност. Останалите „чуха гласа на пушката му“, когато вече започнаха да се готвят да отстъпват от пусията, но нямаха нищо против да приберат и неговия трофей в своя лагер.

Сериозна заслуга за успешния излет имат и кучетата на Илиян Масърлиев, шефът на гоцеделчевското ВиК Лазар Папазов и Атанас Гочев, които безпогрешно проследиха следите на сюрията и нагласиха прасетата точно пред двете пусии.

Малката Калина и бащата на Димитър Парасков – Георги, поздравиха най-напред късметлията с точния мерник В духа на феърплея Калина поздрави и другия герой в излета – Николай Шопов Главният касапин Димитър Чилев Бившият футболист на „Места“ /Хаджидимово/ Д. Шинлаков се включи в дрането Снимка за спомен след успешния излет

„Имаме прасета и слуката ни се отплаща, защото не сме спрели да подхранваме дивеча целогодишно. В момента гледаме и шест женски прасета, които ще пуснем догодина. Пожелавам здраве и още много слука – както на нас, така и на останалите дружинки“, коментира секретарят на дружинката Димитър Парасков, който най-напред бе поздравен от дъщеря си Калина, която е сочена за кадем на дружинката – след като и тя пое по пътя на авджилъка и присъства на всеки излет, хаджидимовци имат посочения актив от 10 прасета.

Своя сериозен принос дадоха главният касапин Димитър Чилев заедно със своите помощници, които разфасоваха трите глигана за кратко време и като по учебник изпратиха проби до компетентните институции за пригодност на месото.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ