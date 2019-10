Неврокопчанинът, професор в Бъркли, Румен Сали Шопов вдигна с тъпана си всички на хорото на събора във Финикс

Тъпанът на родения в Гоце Делчев професор по балкански фолклор в престижния университет в Бъркли Румен Сали Шопов /на снимките/ вдигна на хорото всички, събрали се за Третия български събор във Финикс „Tъпан бие“. Фестивалът се състоя пред центъра за изкуства в града (Phoenix Center for the Arts), откъдето са съдействaли за събитието. Подкрепа са оказали и от културния отдел на общината (Coty of Phoenix Office of Arts and Culture).

„Започнахме в 2 часа следобед и продължихме чак до 10 вечерта”, разказва Таня Димитрова, основател на събора заедно със съпруга си Димитър Димитров и хореограф на танцов състав „Балканик“. Миналата година съборът беше в двора на църквата „Св. София“ във Финикс.

Новата локация тази година даде възможност да присъстват много хора от други националности, като посещаемостта

достигна няколкостотин души, пише bg-voice.com.

„Успяхме да направим и реклама по телевизията и това допринесе повече хора да разберат за събитието“, обяснява Таня. „За първи път в програмата имахме поздрав от босненска група на юноши от Финикс. Изпълнения на танци и хора показаха и двете групи – за възрастни и деца, на „Балканик“. Всички играха хоро, не само българите. Беше вълнуващо да видиш хора от различни националности, хванати заедно, усмихнати и щастливи“, допълни тя.

На сцената се качиха и Цветанка Варимезова, народна певица и професор по фолклор в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, родопската певица от Сан Хосе, Калифорния, Мария Бебелекова и Румен Сали Шопов със своя тъпан.

Бяха поканени и Румен Костов (от Питсбърг) с дъщеря си Ина Костова (от Финикс), които се представиха с песни под съпровод на тамбура. Антон Шекерджиев от Тусон, Аризона, свири на каба гайда, а американецът Хектор Безанис от Сан Франциско показа уменията си на тракийска гайда. „Хектор говори и прекрасен български“, възхищава се Таня.

Освен това на събора имаше щанд за сувенири, гостилница с ястия като банички, скара, тулумбички,

прасковки, изложба на народни носии и битови предмети. „Успяхме да изложим 7 носии от различни краища на България, като се стараехме те наистина да идват от „скрина на баба“, издава подробности от организацията Таня.

За децата пък имаше рисуване на лица. „Естествено, повечето дечица бяха с българския флаг на бузките“, не пропуска да отбележи организаторката.

Голям интерес предизвика работилницата за български бродерии на Веси Казашка от Ел Ей, която участва за втори път. „Тази година тя беше подготвила специални комплектчета за деца и начинаещи възрастни. На децата тя показа канатица, една от най-популярните бродерии. Обясненията й бяха много лесни и достъпни за всички и те се справиха чудесно. Тя наистина успя да предаде на участващите в уъркшопа любовта към шевицата“, каза Таня.







Коментар с Facebook