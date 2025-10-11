Неврокопчанин влезе в щаба на футболните национали до 19 г., сред повиканите играчи синът на ексорлето В. Ирмиев и юноша на „Пирин“ /ГД/

Неврокопчанин влезе в новосформирания щаб на футболните национали до 19 г. Рокадите се наложиха след раздялата с досегашния селекционер Тодор Симов. Помощник на неговия наследник Атанас Рибарски става Васил Божиков, тандема асистенти допълва Данаил Иванов, в екипа са още Пламен Петров като отговорник за вратарите и анализаторът Антонио Петков. Юношата на „Пирин“ /ГД/ е роден преди 37 г. в южния град, където прави първи стъпки във футбола, преди да мине през школите на пловдивските „Ботев“ и „Ботев 2002“. Дебютира в родния елит с екипа на „Миньор“, след период в „Литекс“ направи име в турския „Касъм паша“ и „Слован“ /Братислава/, с който печели 4 титли и 3 купи на Словакия. Бившият защитник има 38 мача с фланелката на България, в част от тях носи капитанската лента. След края на договора със словашкия гранд се прибра у дома и окачи бутонките на пирона, а от началото на настоящата кампания пое 16-ките на ЦСКА в елитната група в тандем с Йордан Върбанов.

Новият предводител на младите лъвове Ат. Рибарски запоследно бе пом. треньор на пловдивските канарчета. Преди това в продължение на 7 г. е директор на ДЮШ на „Берое“ и едновременно с шефските задължения води 19-ките на заралии. През сезон 2022/2023 г. изведе дубъла на ЦСКА 1948 до първото място във втория ешелон, след което спечели с първия тим на авиаторите бронзовите медали в първенството на Първа лига и историческо участие в Лигата на конференциите. Работил е като анализатор в щаба на Илиан Илиев в представителния отбор на родината, беше начело и на „Крумовград“.

Сем. Ирмиеви при подписването на договора с „Кьолн“ След смяната на зеления с червения екип А. Кичуков започна да блести и в професионалния футбол

Мандатът на Рибарски като наставник на българската селекция до 19 г. започва с приятелска визита в Молдова за две контролни срещи с местните връстници на подопечните му, първата от които е днес, а втората идния вторник. Проверките са генерална репетиция за задаващите се европейски квалификации през ноември със съперници Унгария, Франция и Фарьорски острови. Сред 20-те избраници за спарингите с молдовците попаднаха полузащитниците на „Кьолн“ Кристиян Ирмиев и на ЦСКА Абдула Кичуков. Синът на железния боец на орлетата от близкото минало Велик Ирмиев е с титулярен статут в 19-ките на козлите и стана шампион на Германия в този възрастов сегмент през месец май, а през пролетта на 2024 г., когато е едва на 17, подписа първия си професионален договор с клуба. Неговият набор от Гоце Делчев това лято направи трансфер при червените от Борисовата градина и веднага се наложи в армейския дубъл във Втора лига, след като натрупа солиден стаж в мъжкия футбол с „Пирин“ /ГД/ в селската група и в ЮЗ Трета лига още от 15-годишен.

