Неврокопчани се надяват статистиката и късметът да ги покрият в Самоков

Опашкарят „Пирин“ (ГД) е в ролята на пълен аутсайдер за гостуването си срещу „Рилски спортист“, след като двата отбора са на двата полюса в класирането. Скиорите са на лидерската позиция, докато неврокопчани не могат да се отлепят от дъното и са с 25 т. по-малко от днешния си опонент. В същото време статистиката сочи, че тимът от южния град играе сравнително успешно срещу „Рилецо“ и на пиринци им остава надеждата магията отново да проработи, за да се разминат с изразително поражение. Роберто Белянов получи травма по време на тренировка и не успя да тренира на пълни обороти през седмицата. Проблеми има и за Ибрахим Пачеджиев, който напоследък е измъчван от различни болежки. Двамата останаха в резерв предния уикенд срещу „Балкан“. Твърдо на пейката ще започне и Даниел Головодов. Все още не е ясно кога в строя ще се завърне Арсен Русев, който не е помирисвал терен от края на август заради травма в глезена на десния крак. В противниковия лагер под въпрос е единствено смененият принудително при равенството в Ихтиман още през първото полувреме Галин Минков.

„Каквото и да се случва, срещу който и да играем, трябва да търсим точки. Ситуацията, в която сме, е такава, че едва ли има нужда от коментар. Ясно е кой е фаворитът в този мач, но ние сме длъжни да се борим до последно. Да се надяваме, че и късметът ще ни покрие, тъй като от началото на първенството ни бяга често“, заяви треньорът на гоцеделчевци Радослав Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ