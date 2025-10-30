Неврологът в МБАЛ „Д-р Асен Велев” – Разлог д-р Добромир Илиев: Ранната диагностика и лечение спасяват човешки животи 

Д-р Добромир Илиев е специалист невролог в МБАЛ „Д-р Асен Велев” – Разлог с над 7 години медицински опит. Интересите му са в областта на съдовите заболявания на нервната система и интервенционална неврорадиология. Завършва Медицински университет – София през 2018 г. и има придобита специалност „Нервни болести” през 2023 г. след специализация в отделението по неврология към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. Съавтор в публикации в редица периодични издания. Участвал в клинични проучвания за лечение на исхемичен мозъчен инсулт и множествена склероза. Сертифициран за оценка на пациентите с множествена склероза по EDSS.

Д-р Илиев има интереси в областта на лечението и превенцията на острите нарушения на мозъчното кръвообращение, невросонологията и конвенционалната образна диагностика на мозъчното кръвообращение. Специализира инвазивна неврорадиология: Semmelweis University, Будапеща, Унгария. С успешно завършен курс и диплома към European Stroke Course in Minimally Invasive Neurological Therapy. Член на Български лекарски съюз, General medical council, Великобритания, Българско дружество по неврология, Европейска организация за инсулти, Европейско дружество за минимално инвазивна неврологична терапия.

В интервю д-р Добромир Илиев разкрива ключови моменти за разпознаването на симптомите и рисковите фактори, симптомите и превенция на инсулта – една от основните причини за смърт и инвалидност в световен мащаб.

-Д-р Илиев, какво е най-важното, което трябва да знаем за инсулта?

-Инсултът е остро заболяване, което често води до инвалидизация и може да повлияе на качеството на живот на пациента за дълго време. Важно е да се знае, че инсултът означава нарушение на мозъчното кръвообращението в резултат на запушване или руптура на кръвоносен съд, което води до загиване на нервни клетки, започвайки още от първите минути на оплакванията. Ето защо времето е решаващо за успеха при лечението и възможността за пълно възстановяване – колкото по-бързо се реагира, толкова по-големи са шансовете за възстановяване.

-Какви са симптомите на инсулта?

– Симптомите при инсулт могат да бъдат много разнообразни, но основните симптоми са:

1. Асиметрия на лицето – спад на устния ъгъл от едната страна.

2. Промяна в говора – затруднения при говорене или неразбираем говор.

3. Промяна в силата или чувствителността на крайниците – най-често в ръцете или краката.

4. Нарушение в равновесието или координацията.

Важно е да се реагира възможно най-бързо, тъй като времето е критично за успешното лечение.

-Можем ли да се предпазим от инсулт?

-Да, има начин да се намали рискът от инсулт, като се ограничат рисковите фактори. Подобряване на начина на живот е ключово: отказ от тютюнопушене, ограничаване на приема на алкохол и редовна физическа активност. Освен това, ако пациентите имат съществуващи заболявания като захарен диабет, е важно да ги контролират. Редовно измерване на кръвната захар и консултации с ендокринолог може да намали риска от инсулт. Превенцията на сърдечните заболявания също е много важна. Като основно рисково състояние е предсърдното мъждене.

-Какви са иновациите в лечението на инсулта?

-В България се прилагат методи за лечение на инсулт, които отговарят на високите европейски стандарти. През първите четири часа на лечението може да се приложи венозна тромболиза – приложение на медикамент, който разрежда кръвта и разтваря образувалият се тромб, запушващ съда в мозъка. Това възстановява кръвообращението и дава шанс за възстановяване на пациента.

В случаите на инсулт със запушване на голям съд, съществуват инвазивни методи, които се използват за механично премахване на тромба и възстановяване на кръвообращението. Този метод се прилага в България, но само в специализирани центрове.

Към момента се сформират шест центрове в страната, които ще могат да осигурят лечение в рамките на 6 до 24 часа след настъпване на инсулта.

-Вие участвали ли сте в такива високоспециализирани екипи?

-Да, имах възможност да специализирам в това направление и да практикувам в екипи, които използват тези иновации. Развитието на медицината е изключително динамично и постоянно се появяват нови методи за лечение. България не изостава, но все още имаме нужда от разширяване на достъпа до тези методи в цялата страна.

-Какъв е Вашият съвет към българските пациенти?

-Най-важна е профилактиката. Това е напълно безплатна мярка и е най-доброто, което можем да направим за нашето здраве. Редовните прегледи и мониторинг на здравето ни помагат да открием рисковете още в ранен стадий, което значително повишава шансовете за успешно предотвратяване и лечение в случай на инсулт.