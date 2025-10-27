Неделното училище към храм „Рождество Богородично“ в Симитли чества 20 години духовност и вяра

С дълбока благодарност и гордост Неделното училище към храм „Рождество Богородично“ в град Симитли отбеляза своя **20-годишен юбилей**. Празничната програма, подготвена от децата и техния преподавател г-жа Василка Дафкова, превърна този ден в истински празник на вярата, добродетелността и духовното единение.

Две десетилетия Неделното училище е храм на знанието, добротата и любовта към Бога. В него децата се учат не само на християнските ценности, но и на смирение, уважение, състрадание и взаимопомощ — добродетели, които са основа на всяко добро и светло сърце. Всяка година нови деца се присъединяват към духовното семейство на училището, водени от желание да живеят в името на вярата и доброто.

Учителят Василка Дафкова сподели, че всяко дете, както и техните родители, са „добре дошли“ в учебните часове. „Нашата цел е да покажем, че няма нищо по-хубаво от това да носиш вярата в сърцето си, да следваш Христовите добродетели и да се уповаваш на Бог във всяко свое дело,“ сподели тя.

Учебният ден в Неделното училище продължава 90 минути, като занятията се провеждат всяка неделя, с изключение на последната от месеца, която е посветена на почивка и време за семейството. Тази структура не просто учи децата на ред и постоянство, но и ги приобщава към истинската същност на християнския живот – вяра, любов и общност.

Гости на юбилейното тържество бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов и неговата съпруга д-р Мария Апостолова, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, родители и близки на учениците. Присъстващите се насладиха на трогателната празнична програма, подготвена от децата – едно искрено отражение на чистата им вяра и доброта.

Неделното училище към храм „Рождество Богородично“ вече 20 години възпитава поколения млади християни, които носят светлината на вярата в сърцата си. То е жив пример, че духовността и добродетелите са най-ценното наследство, което можем да предадем на бъдещето.