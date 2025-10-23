НЕДОПУСТИМО! Зеленото пространство на ул. „България“ в центъра на Петрич осъмна зарито в боклуци

В нелицеприятен вид осъмна вчера зеленото пространство на ул. „България“ в центъра на Петрич, намиращо се срещу Трето основно училище „Гоце Делчев“.

Някой е преценил, че това е подходящото място, за да изхвърли отпадъците от дома си – част от тях и достатъчно обемисти: бидони, щайги, детски играчки, големи кашони, пълни също с отпадъци, съобщиха от общинската администрация.

Грозната гледка се допълва и от изкоренено растение – палма, също изхвърлена на това място.

„Този случай, за съжаление, не е единствен, а е пореден. Отново отправяме призив: Да бъдем по-добри стопани на обществените пространства! Нека проявяваме нетърпимост към подобно поведение! Нека пазим с общи усилия! Молим, ако някой има информация за човека, позволил си да замърси тази зелена площ, да сигнализира”, събщиха от Община Петрич.